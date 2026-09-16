Trabzon'daki K-9 enkaz eğitim sahasında 70 arama köpeği eğitildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trabzon'daki K-9 enkaz eğitim sahasında 70 arama köpeği eğitildi

Trabzon\'daki K-9 enkaz eğitim sahasında 70 arama köpeği eğitildi
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı bünyesindeki K-9 Parkur Enkaz Eğitim Sahası, farklı illerden itfaiye, AFAD ve arama kurtarma ekiplerine ev sahipliği yapıyor. 2025-2026 yıllarında düzenlenen eğitimlere 20 kurumdan 40 personel ve 70 arama köpeği katıldı.

Trabzon'da Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren K-9 Parkur Enkaz Eğitim Sahası, farklı illerden gelen itfaiye, AFAD ve arama kurtarma ekiplerinin eğitimlerine ev sahipliği yapıyor. 2025-2026 yıllarında düzenlenen çalışmalara 20 farklı kurumdan 40 personel ve 70 arama köpeği katıldı.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, afet ve acil durumlarda arama kurtarma çalışmalarının daha etkin yürütülmesine katkı sağlamak amacıyla uygulamalı K-9 eğitimleri düzenliyor. K-9 Parkur Enkaz Eğitim Sahası'nda gerçekleştirilen eğitimlerde, arama köpeklerinin enkaz altında canlı tespit etme kabiliyetlerinin geliştirilmesi, personel-köpek koordinasyonunun güçlendirilmesi ve ekiplerin olası afetlere yönelik operasyonel hazırlık seviyelerinin artırılması hedefleniyor.

2025-2026 yılları arasında gerçekleştirilen eğitimlere İstanbul, Ankara, Bursa, Malatya, Konya, Aydın ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin yanı Erzurum, Samsun, Kocaeli ve Rize AFAD ekipleri katıldı. Eğitimlerde ayrıca Antalya AKUT, Sakarya AFAD Gönüllüsü, İstanbul İHH, İstanbul İSKİ ve Trabzon Jandarma ekipleri de yer aldı. Farklı kurumlardan toplam 40 personel ve 70 arama köpeği, K-9 Parkur Enkaz Eğitim Sahası'ndaki uygulamalı çalışmalarda görev aldı. Eğitimler, farklı kurumların bilgi ve tecrübelerini paylaşmasına da imkan sağladı.

Kaynak: İHA

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Güvenlik, Trabzon, İtfaiye, Güncel, Yaşam, Yerel, AFAD, Son Dakika

Son Dakika Yerel Trabzon'daki K-9 enkaz eğitim sahasında 70 arama köpeği eğitildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dev maçtaki ofsaytı vermeyen hakem bedelini ağır ödedi Dev maçtaki ofsaytı vermeyen hakem bedelini ağır ödedi
Bayramın son günü parkta öldürüldü Aile şikayetten vazgeçti Bayramın son günü parkta öldürüldü! Aile şikayetten vazgeçti
Canik’te sondaj sırasında metan gazı çıktı: Bölgede yoğun güvenlik önlemi Canik'te sondaj sırasında metan gazı çıktı: Bölgede yoğun güvenlik önlemi
Baykar’ın AKINCI İHA’sından ateşlenen SUNGUR füzesi hedefi tam 12’den vurdu Baykar'ın AKINCI İHA'sından ateşlenen SUNGUR füzesi hedefi tam 12'den vurdu
İmamoğlu paylaşımları eski vekilin başını yaktı Vahim suçlamayla hapse mahkum edildi İmamoğlu paylaşımları eski vekilin başını yaktı! Vahim suçlamayla hapse mahkum edildi
Bakan Ersoy: Medeniyet mirasımız için kapsamlı seferberlik başlattık Bakan Ersoy: Medeniyet mirasımız için kapsamlı seferberlik başlattık

13:31
Kabe’ye gidip Fenerbahçe’ye beddua etti: Allah’ım sen bunlara...
Kabe'ye gidip Fenerbahçe'ye beddua etti: Allah'ım sen bunlara...
13:14
Türk iş insanının kullandığı uçak dağa çakıldı İçinde 5 kişi vardı
Türk iş insanının kullandığı uçak dağa çakıldı! İçinde 5 kişi vardı
12:42
Kurtlar Vadisi Pusu dizisi hakkında FETÖ incelemesi başlatıldı
Kurtlar Vadisi Pusu dizisi hakkında FETÖ incelemesi başlatıldı
12:41
Adalet Bakanı Akın Gürlek: Yargıda köklü bir dönüşüm başlatıyoruz
Adalet Bakanı Akın Gürlek: Yargıda köklü bir dönüşüm başlatıyoruz
12:31
Bakan Şimşek’ten araç sahiplerini endişelendiren haber: Eşel mobil 2027’de olmayacak
Bakan Şimşek'ten araç sahiplerini endişelendiren haber: Eşel mobil 2027'de olmayacak
12:12
Ünlü isim maske taksa da kurtulamadı
Ünlü isim maske taksa da kurtulamadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.09.2026 13:51:54. #.0.3#
SON DAKİKA: Trabzon'daki K-9 enkaz eğitim sahasında 70 arama köpeği eğitildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement