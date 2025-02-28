Trabzon'daki Konaklama Tesislerinde İtfaiye Denetimleri Sorunlu

Yerel

(TRABZON) - Ortahisar Belediye Başkan Yardımcısı Cüneyit Zorlu, Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından konaklama tesislerinde yapılan denetimlerde, eksiklikleri tespit edilen konaklama tesislerine tanınan sürenin yetersiz olduğunu ve ikinci denetimler zamanında yapılamayacaksa bu sürenin uzatılması gerektiğini söyledi. 300 otelin işletme ruhsatının ve turizm belgesinin iptalinin söz konusu olduğuna işaret eden Zorlu, "İtfaiye, 15 gün içerisinde ikinci denetimi yapamıyorsa, bu süre kesinlikle uzatılmalıdır, aksi halde sektör temsilcileri ve Trabzon turizmi büyük zarar görecektir" dedi.

Ortahisar Belediye Başkan Yardımcısı Zorlu, Trabzon turizmini bekleyen tehlikeyle ilgili açıklamalarda bulundu. Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'nın 26735 sayılı yönetmelik kapsamında Ortahisar ilçesi sınırları içindeki konaklama tesislerinde denetimler yaptığını belirten Zorlu, bu denetimlerde eksiklikleri tespit edilen konaklama tesislerinin işletme ruhsatlarının iptal edilmesi için Ortahisar Belediyesi'ne yazı gönderdiğini açıkladı.

İşletme sahipleriyle yaptıkları görüşmelerde, verilen 15 günlük sürenin yeterli olmadığının, eksikleri tamamlayan işletme sahiplerinin de yeniden denetlenme taleplerinin belirtilen süre içinde 'Yeterli denetim elemanı yok' gerekçesiyle kabul görmediğinin kendilerine aktarıldığını kaydeden Zorlu, şunları söyledi:

"Eksikliklerini tamamlayan işletme sahipleri de mağdur oluyor"

"Bize yapılan bildirim gereği, 9207 Sayılı Yönetmeliğin 13. Maddesi'nde belirlenen 15 günlük yasal süre içerisinde eksikliklerin tamamlanmaması halinde ruhsat iptali olacağını işletmelere tebliğ ediyoruz. İlçemizde aralarında 5 yıldızlı otellerinde bulunduğu 75 işletmeye, 15 gün içerisinde eksikliklerini tamamlamamaları halinde, ruhsatlarının iptal olacağı yönünde bildirimde bulunduk. Bunun ardından bazı konaklama tesisleri eksikliklerini tamamladılar. Fakat eksiğini tamamlayan bu işletmeler, itfaiyenin yeniden denetim yapması için başvuru yaptığında, 'Denetim programımız çok yoğun, tekrar denetleme yapmamız zaman alır' cevabını alıyorlar. 1, 2 hatta 3 ay gibi sürelerde yeniden denetleme yapılabileceği ifade ediliyor. Hal böyle olunca, eksiğini yasal sürede tamamlayan ama itfaiyenin program yoğunluğu nedeniyle yasal süre içerisinde denetlenemeyen işletmelerin ruhsatları da iptal edilmek durumunda kalıyor. Bu da her açıdan çok büyük mağduriyetin yaşanmasına sebebiyet verecek bir durumdur."

"Ya iptallerin süresi uzatılmalı ya da 15 gün içerisinde ikinci denetim yapılmalı"

Ufak tefek eksiklerin kısa sürede giderilebileceği için ikinci denetimlerin hızlandırılarak işletme sahiplerinin mağduriyet yaşamasının önüne geçilmesi gerektiğini dile getiren Zorlu, "Raporlarda, 'Yangın kapısı kapanmıyor', 'Yangın dolaplarında eksiklik' ve 'Duman dedektörleri çalışmıyor' gibi eksiklikler var. Aslında bunlar, çok çabuk giderilecek eksiklikler. Ayrıca itfaiye ekipleri ikinci kez gittiklerine farklı eksiklikler tespit ediyor, bu da yine sürenin uzatılmasına sebebiyet veriyor. Birinci denetimlerde tüm eksikliklerin tespit edilmesini sağlamak lazım. İtfaiye de görevini yapıyor, anlıyoruz, ancak şehrin turizmini de hep birlikte gözetmek zorundayız. İtfaiye, ya 15 gün içerisinde ikinci denetimleri yapmalı ya da iptallerin süresi uzatılmalı" ifadelerini kullandı.

İşletme ruhsatlarının iptal edilmesinin, turizm belgelerinin ve turizm teşviklerinin de iptal olması anlamına geldiğinin altını çizen Zorlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ruhsat iptali demek, turizm belgeleri ve teşviklerinin de iptal edilmesi demek"

"Dolayısıyla bu durum, otel sahipleri için içinden çıkılamayacak bir mağduriyet oluşturacaktır. 300 otelden bahsediyoruz. Bunların içinde herkesin bildiği 5 yıldızlı oteller de var. Dolayısıyla bunun da turizme büyük bir darbe vuracağını belirtiyoruz. Önümüzdeki aylarda turizm sezonu başlayacak. Ayrıca ayın 17'sinde Nevruz var. Nevruz'da İranlıların gelecek olduğunu düşünürsek, sektör olumsuz etkilenecek. Bu konuda Turizm Bakanlığı'nın, Valiliğin acilen yeni bir eylem planı ortaya koyması lazım. Büyükşehir Belediyesi ve İtfaiye Daire Başkanlığı'nın da denetimlerle ilgili çağrımızı dikkate almasını bekliyoruz. İlçe belediyelerinin yetkisinde bir durum olmadığının ve ilçe belediyelerinin çözebileceği bir sorun olmadığının bilinmesi gerekiyor."