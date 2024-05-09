Trabzon Havalimanı, turizm sezonuna hazırlanıyor - Son Dakika
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Trabzon Havalimanı, turizm sezonuna hazırlanıyor

Trabzon Havalimanı, turizm sezonuna hazırlanıyor

DHMİ Trabzon Havalimanı Başmüdürlüğü, turizm sezonu öncesi inşaat ve bina yenileme çalışmalarını sürdürürken, personel eğitimi ile misafirlerine daha kaliteli hizmet vermek için hizmet içi eğitimler düzenliyor. Havalimanında görev yapacak hizmet alımı personellerine yönelik olarak kurum kültürü, kurumsal aidiyet, motivasyon ve iletişim konularında eğitim veriliyor. Eğitimlere Havalimanı Başmüdürü ve Başmüdür Yardımcıları da katılıyor.

09.05.2024 14:24
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DHMİ Trabzon Havalimanı Başmüdürlüğü yaklaşan turizm sezonu öncesi bir yandan inşaat ve bina yenileme çalışmalarını sürdürürken, diğer taraftan da personel eğitimi ile misafirlerine daha kaliteli hizmet vermek için hizmet içi eğitimler düzenliyor.

Avrasya Üniversitesi Ömer Yıldız Kampüsü konferans salonunda 'Eğitimler, Yönetim ve Davranış Bilimleri Uzmanı' olan Havalimanı Şube Müdürü Dr. Burhan Çapan tarafından havalimanında turizm sezonunda görev yapacak hizmet alımı personellerine yönelik olarak kurum kültürü, kurumsal aidiyet, motivasyon ve iletişim konularında eğitim veriliyor.

Eğitimde konuşan Dr. Burhan Çapan, "Kurallar, binalar, teknolojiler devamlı surette değişim yaşamakta ve yenilenmeye ihtiyaç duymaktadır. İnsan kaynağı ise kaliteli hizmetin ve sürdürülebilir başarının en önemli unsurudur. Dolayısıyla değişme uyum sağlamak ve sürdürülebilir başarı için tüm etki faktörlerini eşgüdümlü hale getirmemiz şarttır. Şu veyahut bu unvan, şu birim değil; topyekün bir aile ve sistem anlayışıyla çalışanlarımızı her daim dinamik ve bilgi gücüne sahip hale getirme çabası içerisindeyiz" ifadelerini kullandı.

Havalimanı Başmüdürü Mahmut Kuleli ile Başmüdür Yardımcıları Sefa Tarakçı ve Cem Pektaş'ın da katılım sağladığı eğitimlerin turizm sezonuna kadar süreceği öğrenildi. - TRABZON

Kaynak: İHA

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