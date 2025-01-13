Trabzon İletişim ve Koordinasyon Merkezi 381 Bin Çağrıya Yanıt Verdi - Son Dakika
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Trabzon İletişim ve Koordinasyon Merkezi 381 Bin Çağrıya Yanıt Verdi

Trabzon İletişim ve Koordinasyon Merkezi 381 Bin Çağrıya Yanıt Verdi

Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin TIKOM bölümü, 2024 yılında 381 bin 209 çağrıyı yanıtladı ve vatandaşların taleplerine hızlı bir şekilde hizmet sundu. Başkan Ahmet Metin Genç, halkın yaşam kalitesini artırmak için sürekli olarak çalıştıklarını vurguladı.

13.01.2025 13:15  Güncelleme: 13:17
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Büyükşehir Belediyesi'nin Trabzon İletişim ve Koordinasyon Merkezi (TİKOM), 2024 yılında 381 bin 209 çağrıya cevap verdi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından şehrin 18 ilçesine 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet sunmak amacıyla Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı bünyesinde kurulan Trabzon İletişim ve Koordinasyon Merkezi (TİKOM), 2024 yılında 381 bin 209 çağrıyı yanıtladı. Bu çağrılardan 133 bin 390'ı Alo 153 Çağrı Merkezi'ne, 30 bin 832'si Yazılı Kanal Birimi'ne, 8 bin 244'ü ise Yüz Yüze İletişim Merkezi'ne yapıldı. TİKOM görevlileri, 208 bin 743 başvurucuya anlık olarak bilgilendirme yaptı, 172 bin 466 talebi ise kayıt oluşturarak ilgili birimlere iletti. Yüz binlerce çağrıyı hızlı ve etkili bir şekilde yanıtlayarak vatandaşlar ile kurumlar arasında köprü görevi üstlenen TİKOM, başvuranların takdirini kazandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzon'un dinamik yapısına uygun hizmet anlayışıyla çalıştıklarını belirterek "Trabzon halkının her bir talebi bizim için son derece kıymetlidir. Vatandaşlarımızın taleplerini en hızlı şekilde karşılamak, halkımızın yaşam kalitesini artırmak ve onların beklentilerine yanıt vermek adına yoğun bir gayretle çalışıyoruz. Teknolojiyi etkin biçimde kullanan ve ekip ruhunu önemseyen bir çalışma anlayışına sahibiz. Her zaman halkımızın yanında ve onların ihtiyaçlarına duyarlı bir şekilde hizmet vermeye devam edeceğiz" dedi. - TRABZON

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Trabzon İletişim ve Koordinasyon Merkezi 381 Bin Çağrıya Yanıt Verdi - Son Dakika

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