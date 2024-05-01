Trabzon İYİ Parti İl Başkanı Fatma Başkan Görevinden İstifa Etti - Son Dakika
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Trabzon İYİ Parti İl Başkanı Fatma Başkan Görevinden İstifa Etti

Trabzon İYİ Parti İl Başkanı Fatma Başkan Görevinden İstifa Etti

Trabzon İYİ Parti İl Başkanı Fatma Başkan, partinin 5. Olağanüstü Kurultayı'nda Koray Aydın'ı desteklediklerini belirterek, görevinden istifa ettiğini açıkladı. Başkan, yaşanan olaylar sonrasında sağlıklı bir çalışma ortamının kalmadığını düşündüğünü ifade etti. İstifanın ardından İl Yönetim Kurulundan da bazı kişilerin görevinden ayrıldığı öğrenildi.

01.05.2024 19:03
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ESRA NUR PERVAN

(TRABZON) - Trabzon'da İYİ Parti İl Başkanı Fatma Başkan, görevinden istifa etti. Başkan, partinin 5. Olağanüstü Kurultayı'nda Koray Aydın'ı desteklediklerini belirterek, "Artık İYİ Parti İl Başkanı olarak yaşanan bu olaylardan sonra sağlıklı bir çalışma ortamı kalmadığını düşünüyorum." dedi.

Fatma Başkan, istifasını açıklamak amacıyla İYİ Parti Trabzon İl Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenledi. Başkan, toplantıda şu açıklamayı yaptı:

"2023-2024 seçimlerinde partimizin uygulamış olduğu strateji maalesef başarılı olmadı. Özellikle yerel seçimlerde muhalefete karşı kullanılan dil ve söylemler seçmen nezdinde eleştiriye ve şüpheye sebebiyet verdi. İYİ Parti'nin oyları gün gün eridi. Bizler sürecin gittiği noktanın farkındaydık fakat partimize zarar vermemek adına Genel Merkezin aldığı kararlar başarıya götürmeyecek olsa da uyguladık. Parti aidiyetimizle birlikte çalıştık. Vekilimiz Yavuz Aydın'la yerel seçimlerde birçok konuda fikir ayrılığına düştük fakat seçim sürecinde partime zarar vermemek adına yine her şeye rağmen süreci düzgün yönetmeye çalıştım.

İYİ Parti için tekrar bir çıkış yakalama fırsatı vardı. Partimizin çok değerli üç ismi kongrede adaylığını açıkladı. Bunlardan birisi de şehrimizin gururu, bakanımız Sayın Koray Aydın'dı. Biz kendisini destekledik. Zaten Trabzon teşkilatına yakışan da buydu. Artık İYİ Parti İl Başkanı olarak yaşanan bu olaylardan sonra sağlıklı bir çalışma ortamı kalmadığını düşünüyorum. Bugün itibarıya yürütmüş olduğum İYİ Parti Trabzon İl Başkanlığı görevimden istifa ettiğimi kamuoyu ile paylaşmak istiyorum. Genel Başkan Sayın Müsavat Dervişoğlu'na ve İYİ Parti ailesine başarılar dilerim. Hiçbir ilçe başkanına ya da hiçbir il yönetim kurulu arkadaşıma 'istifa edin, benim böyle bir kararım var siz de bu kararın peşinde olun' gibi bir söylemim yoktur. Herkes kendi özgür iradesi, siyaset yapmak isteyen herkes siyasetine devam edebilir, onların kendi tercihidir. Ben kendi ilkesel duruşumu, çalışma koşullarımı belirlerim; onlar da kendi çalışma koşullarını belirler."

Öte yandan Başkan'ın istifasının ardından İl Yönetim Kurulundan görevinden ayrılanlar olduğu öğrenildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Trabzon İYİ Parti İl Başkanı Fatma Başkan Görevinden İstifa Etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Trabzon İYİ Parti İl Başkanı Fatma Başkan Görevinden İstifa Etti - Son Dakika
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