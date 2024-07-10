Trabzon Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya: İlçede 2 bin 58 iş yeri ruhsatsız

Yerel

(TRABZON) - Trabzon Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Ortahisar İlçesi'nde 2 bin 58 iş yerinin ruhsatsız olduğunu belirterek, "Düşünün 10 yıllık bir belediye ve Trabzon'un kalbi merkezi dediğimiz yerde bu tür eksiklerin olduğunu gördük" dedi.

Trabzon Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, basın menuplarıyla bir araya gelerek gündeme dair açıklamalarda bulundu. Başkan Kaya, Başkan Kaya kent lokantalarını en kısa sürede açacaklarını belirterek, şunları söyledi:

"Bugün Trabzon Ortahisar ilçemizde tespit edebildiğimiz kadarıyla 16 bin 423 tane binanın kayıt dışı olduğunu gördük. 5 bin küsur tane parselle ilgili arsalı arazi mi tespitlerinde hata olduğunu gördük. Bunun dışında ruhsatsız çalışan 2 bin 58 tane iş yerimiz olduğunu gördük ilçede. Düşünün 10 yıllık bir belediye ve Trabzon'un kalbi merkezi dediğimiz yerde bu tür eksiklerin olduğunu gördük. Ortada doğru ölçebileceğimiz verilerin olmadığını gördük ve arkadaşlarımızla birlikte Trabzonumuzu, Ortahisarımızı nasıl akıllı belediyecilik uygulamalarıyla tanıştırabiliriz, kurumsal kapasitemizi nasıl arttırabiliriz? Nasıl tasarruf yapabiliriz ve kaynaklarımızı verimli kullanabiliriz odaklı çalışmalar başlattık.

"Kent Lokantamızı cuma günü Trabzonlu hemşerilerimizle buluşturacağız"

Kent lokantamıza ilişkin dün son gözlemlerimizi yaptık. Meydanda biliyorsunuz hemen İskender Paşa Cami'sinin yanı başında bir yer kiraladık. Oranın imalatı ve yapım süreci aslında niye bu kadar zaman aldı diye eleştirilere de muhatap olduk. Haklı da eleştirenler. Fakat orada şöyle bir şey var arkadaşlar. Kent lokantası sadece oradaki binadan ibaret değil. Hemen arka tarafta arzu eden gezebilir, arka tarafta bir mutfak yeri olarak planlanmış, bir yemek salonu olarak planlanmış ama atıl durumda olan bir yer vardı orayı aldık. Oranın endüstriyel paslanmaz çelik malzemelerini temin ettik. Masasını, sandalyesini her şeyi temin ettik. Çünkü biz şöyle düşündük. Dedik ki kent lokantamızda kentimizin güzel insanlarına ucuz fiyata, kaliteli, lezzetli yemekler sunarken kendi personelinizi bundan mahrum bırakamayız. Şöyle düşünün bir belediye 10 yıllık bir belediye ama bizim belediye çalışanları öğle yemeği yiyemiyor arkadaşlar. Çevredeki lokantalardan bazıları parası olan işte imkanı olan yiyebiliyor. Onun dışında burada çalışan personelimiz günü bir parça simit, bir parça ekmek, bir parça kaşarla geçiriyor. Dedik ki personelimize yemek yiyebilecekleri hijyenik temiz bir ortam hazırlayalım. Hazırladık mutfağımızı yeniledik. Her şeyiyle hazırladık. Allah izin ederse Cuma günü cuma namazından sonra meydandaki kent lokantamızı Trabzonlu hemşerilerimizle, buradaki lokantamızı ve mutfağımızı da perşembe günü, cumadan bir gün önce, perşembe günü burada çalışanlarımızla buluşturacağız."