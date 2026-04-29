Trabzon Şehir Hastanesi inşaatında alt yapı çalışmaları sürüyor

29.04.2026 11:35  Güncelleme: 11:36
Trabzon'un Ortahisar ilçesinde yapımı tamamlanmak üzere olan ve 2026 yılı içerisinde hizmete alınması planlanan Şehir Hastanesi'nin altyapı çalışmaları sürüyor.

Alt yapı çalışmaları kapsamında son olarak Trabzon Büyükşehir Belediyesi İçme Suyu ve Kanalizasyon İdaresi (TİSKİ) Genel Müdürlüğü tarafından hastanenin faaliyete geçmesiyle birlikte oluşacak evsel nitelikli atık suyun çevre mevzuatına uygun şekilde bertaraf edilmesi amacıyla atık su terfi merkezi inşa edildi. Yapılan teknik değerlendirmelere göre, şehir hastanesinden günlük yaklaşık bin 200 metreküp atık su oluşması beklenirken, kurulan sistem sayesinde bu atık su, hastane sahası içerisindeki terfi merkezi aracılığıyla yaklaşık 180 metrelik hat üzerinden mevcut kanalizasyon sistemine aktarılacak.

Atık su, Şenol Güneş Spor Kompleksi bünyesindeki atık su arıtma tesisinde arıtılarak çevreye zarar vermeden bertaraf edilecek. Artan kapasite ihtiyacını karşılamak amacıyla mevcut atık su arıtma tesisinin de revize edilmesi planlanırken, bu kapsamda tesis kapasitesinin günlük 800 metreküpren 2000 metreküp kapasiteye çıkarılması hedefleniyor. Sistemin kademeli olarak çalışabilecek şekilde projelendirilmesi planlanıyor.

Öte yandan, şehir hastanesinin içme suyu ihtiyacını karşılamak amacıyla içme suyu hattı imalatına da başlandı. Bu çalışmalarla birlikte hastanenin hem atık su hem de içme suyu altyapısının modern ve sürdürülebilir bir şekilde tamamlanması hedefleniyor. Gerçekleştirilen yatırımlarla Trabzon Şehir Hastanesi'nin tüm altyapı ihtiyaçlarının eksiksiz şekilde karşılanması amaçlanırken, çevreye duyarlı ve uzun ömürlü bir sistemin hayata geçirilmesi düşünülüyor. - TRABZON

Kaynak: İHA

