Trabzon\'un düşman işgalinden kurtuluşu Ankara\'da hamsi festivaliyle kutlandı

Trabzon'un düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümü nedeniyle Ankara'da hamsi festivali düzenlendi.
Trabzon'un düşman işgalinden kurtuluşunun 106'ncı yılı nedeniyle Başkent millet bahçesinde düzenlenen hamsi festivaline Ankaralılar yoğun ilgi gösterdi. Yaklaşık 5 ton hamsi dağıtımının yapıldığı festivale, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu ve Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok katıldı. Bakan Uraloğlu ve Turgut Altınok burada vatandaşlarla beraber horon tepip alkış tuttular.
Bakan Uraloğlu burada yaptığı konuşmada, "Ben öncelikle sizlerin Berat kandilinizi kutluyorum. Bu etkinliği düzenleyen Trabzon Dernekler Federasyonuna teşekkür ediyorum. Ülkemizin her tarafına hizmet ediyoruz, etmeye de devam edeceğiz. Bizim başımızda liderimiz var. Bizim başımızda Cumhurbaşkanımız var. Allah ondan razı olsun. O bize yürü diyor, bizde Allah'ın izniyle yürüyoruz" dedi.
Ankara'nın ülkenin başkenti ve değeri olduğunu söyleyen Uraloğlu, "Biz buraya daha iyi hizmet edebilmek için Turgut Altınok kardeşimle biz yolumuza devam etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.
Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok burada yaptığı konuşmada, "Ankara'da bir kültür yolu sokağı kuracağız. 81 vilayetimizin mimarisi ile kültür yolu sokağımızı yapacağız. 81 ilin kültürünü görmek isteyen, sanatını görmek isteyen aynı zamanda 81 ilimizin ürünlerini satacakları yerlerinde olacağı burada 81 ilimizin kültürünü Ankara'da yaşatacağız" şeklinde konuştu.
Festivalde dağıtılan hamsiyi çok beğendiğini İHA mikrofonuna dile getiren Erdoğan Pamuk, "Ne demiş Evliya Çelebi, 'Oy hamsi, hamsi denizde oynar dansi bugün ben hamsi yedim kimin var böyle şansi' demiş. O yüzden hamsi yemek şans işidir. Bizde bu gün şanslıyız" dedi.
Hamsi ustası İbrahim Koyuncu ise "4 ton balık getirdik. 25 bin tane ekmeğimiz var. Burada halkımıza sunuyoruz" dedi. - ANKARA
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