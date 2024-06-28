Trabzon Yenimahalle'de 100. Yıl İlkokulu'nun bitirilmemesine tepki - Son Dakika
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Trabzon Yenimahalle'de 100. Yıl İlkokulu'nun bitirilmemesine tepki

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Trabzon Yenimahalle'de 100. Yıl İlkokulu binasının 4 yıldır bitirilmemesine Eğitim Sen Trabzon Şubesi, mahalle halkı ve öğrenci velileri tepki gösterdi. Okulun tamamlanamaması nedeniyle çocuklar uzun mesafeler yürüyerek okula gitmek zorunda kalıyor. Eğitim Sen Trabzon Şube Başkanı Muhammet İkinci, okulun bir an önce tamamlanarak eğitim öğretime hazır hale getirilmesi gerektiğini belirtti.

28.06.2024 18:44
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ESRA NUR PERVAN

(TRABZON)- Trabzon Yenimahalle'de 100. Yıl İlkokulu binasının 4 yıldır bitirilmemesine Eğitim Sen Trabzon Şubesi, mahalle halkı ve öğrenci velileri tepki gösterdi. Eğitim Sen Trabzon Şube Başkanı Muhammet İkinci, "Mahallemiz için bu okulun açılması ekmek, su, hava kadar bir ihtiyaçtır. 2020 yılında başlayan inşaat nasıl olur da 4 yılda tamamlanamaz. Çocukların eğitiminden daha acil ve daha öncelikli ne olabilir bu soruyu sormak ve bu soruya makul cevaplar aramak her birimizin yurttaş olarak hakkıdır" dedi.

Trabzon'da 2020 yılından beri inşaatı devam eden 100. Yıl İlkokulu'nun önünde, Yenimahalle halkı ve öğrenci velileri tarafından basın açıklaması yapıldı. Topluluk adına konuşan Eğitim-Sen Trabzon Şube Başkanı Muhammet İkinci, şunları söyledi:

"Bir çocuk için en güvenli okul mahallesindeki okuldur"

"Bir toplum için en önemli olan şey hiç kuşkusuz çocukların eğitimidir. Toplumlar çocukların eğitimine verdikleri önem oranında gelişirler ve aydınlık yarınlara ancak ulaşabilirler. Bugün kentimizin en eski mahallelerinden birindeyiz Yenimahalle'deyiz. Yenimahalle, mahalle kültürünün yaşatıldığı, komşuluk ilişkilerinin sürdürüldüğü insanların sokağa güvenle çıkabildiği, çocukların mahalle aralarında rahatlıkla oyun oynayabildiği, insanların birbirinin kapısını çekinmeden rahatlıkla çalabildiği birkaç mahallemizden biri. Gelin görün ki 7 yıldır ilkokulu yok. Gözbebeği çocuklarımız tam 7 eğitim öğretim yılıdır adeta sürgünde eğitim öğretim hakkını kullanabiliyor. Sene başında okula öğrenci taşıyan servis sayısının 9 olup sene sonunda ekonomik zorluklar artan yoksulluklar nedeniyle 3'e indiği 5 katlı bir binada merdivenlerinin dik olduğu, okula giriş çıkışların güvenli olmadığı bir eğitim binasında çocuklarımız eğitimini sürdürüyor. Çocuklarımız karda, kışta, yağmurda uzun mesafeler yürüyerek okula gitmek zorunda kalıyor. Çocuklara yapılan bu haksızlık daha fazla sürdürülmeli ve bir an önce inşaatı bitirilerek okulumuz eğitim öğretime hazır hale getirilmelidir. Bir çocuk için en güvenli okul mahallesindeki okuldur.

"Servise gerek duymadan çocuklarına okula göndermektir"

Mahallemiz için bu okulun açılması ekmek, su, hava kadar bir ihtiyaçtır. 2020 yılında başlayan inşaat nasıl olur da 4 yılda tamamlanamaz. Çocukların eğitiminden daha acil ve daha öncelikli ne olabilir bu soruyu sormak ve bu soruya makul cevaplar aramak her birimizin yurttaş olarak hakkıdır. Biz inanıyoruz ki çocuklarımızın eğitiminden daha öncelikli bir şey olamaz ve bu inşaatın tamamlanıp eğitim öğretimi açılması için hiçbir engel olamaz. Eylül ayında ilkokulumuz hizmete açılmalı çocuklarımız okullarına kavuşmalı, Yenimahalle halkı daha fazla mağdur edilmemelidir. Mahalle hakkımızın en temel ihtiyacı servise gerek duymadan çocuklarına okula göndermektir. o nedenle yeni binanın ilkokul dışında başka bir şekilde başka bir amaçla kullanılması akıldan dahi geçirilmemelidir. Biz Eğitim-Sen Trabzon şubesi olarak Yenimahalle halkının çocukların eğitim hakkını savunan velilerimizin ve gerçekleştirilmesini istediğimiz düşlerin sahibi çocuklarımızın yanında olmaya 100. Yıl İlkokulu'nun eğitim öğretimi açılması ile ilgili süreci yakından takip etmeye devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA

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