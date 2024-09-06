Trabzon Yeşilova Mahallesinde Heyelan Sorunu Çözüldü - Son Dakika
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Trabzon Yeşilova Mahallesinde Heyelan Sorunu Çözüldü

Trabzon Yeşilova Mahallesinde Heyelan Sorunu Çözüldü

Trabzon'un Ortahisar ilçesine bağlı Yeşilova mahallesinde yaklaşık 40 yıldır devam eden heyelan ve toprak kayması sorunu çözüldü. Bölgede yapılan drenaj çalışmaları ve istinat duvarı inşaatıyla yol güvenli hale getirildi ve mahalle sakinlerinin mağduriyeti sonlandırıldı.

06.09.2024 13:05  Güncelleme: 13:07
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Trabzon'un Ortahisar ilçesi Yeşilova mahallesinde yaklaşık 40 yıldır devam eden heyelan ve toprak kayması sorunu çözüldü.

Yeşilova mahallesinde uzun yıllardır heyelan korkusuyla yaşayan vatandaşların talepleri doğrultusunda Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, bölgede çalışma başlatılması talimatını verdi. Bölgede drenaj çalışmaları başlatıldı ve 42 metrelik istinat duvarı yapılarak yenilenen yol güvenli hale getirilerek ulaşıma açıldı. Mahalle sakinlerinin yaşadığı mağduriyet kısa süre içinde sonlandırıldı.

Yeşilova mahallesinde yaşanan toprak kayması ve buna bağlı olarak ortaya çıkan sorunların uzun yıllardır devam ettiğini ifade eden Başkan Ahmet Kaya, "Muhtarımızın ve mahalle halkımızın, bu sorunun çözümü için bizden talepleri oldu. 'Yıllardır bu sorunu çekiyoruz, bıktık, usandık. Korku içinde yaşıyoruz, Allah rızası için bu sorunu çözün ve bizi bu mağduriyetten kurtarın' diyerek sorunun çözülmesini istediler. Ekiplerimiz bu talepler üzerine bölgeye gitti, incelemelerde bulundu. Vatandaşımızın yaşadığı mağduriyeti yerinde gördük. Sorunun çözülmesi için Fen İşleri Müdürümüze talimatımızı verdik. Sağ olsunlar, sıkı ve disiplinli bir çalışmanın ardından Yeşilova mahallemizde yıllardır devam eden bu sorunu çözdüler. Artık vatandaşlarımız güven içinde evlerinde oturacak ve ulaşımlarını sağlayacaklar. Yapılan çalışma Yeşilova mahallemize hayırlı olsun. Gayretli çalışmaları için ekiplerimize de teşekkür ediyorum" dedi.

Çalışmalarla ilgili bilgi veren Ortahisar Belediyesi Fen İşleri Müdürü Fatma Hamzaçebioğlu, Yeşilova mahallesi Karşıyaka mevkiinde uzun yıllardır devam eden toprak kayması sebebiyle birçok vatandaşın mağduriyet yaşadığını hatırlattı. Bölgede heyelan dolayısıyla istinat duvarının yaklaşık 4 metre kaydığını, vatandaşların can ve mal güvenliğini tehdit ettiğini kaydeden Hamzaçebioğlu, "Duvar daha önce iki kez yapılmıştı ama drenaj sorunu çözülemediği ve sağlam bir zemine oturtulmadığı için duvarda kopmalar meydana gelmişti. Bu sebeple biz burada ilk olarak yol boyunca tahkimat dolgu malzemeleri ve drenaj borularıyla birlikte, suyu, kopan arazinin dışına taşıdık. Su sorununu çözdükten sonra üzerindeki yol için, sağlam zemine, eğimli bir temel yaparak yaklaşık 42 metre uzunluğunda ve 9 metre yüksekliğindeki taş duvarımızı inşa ettik. Duvarın arkasında toprak kullanmadan dolgu malzemesiyle bu işlemi yaptık. Son olarak da betonlama işlemini yaparak yolu kullanımına açtık ve vatandaşlarımızın mağduriyetini giderdik. Yapılan çalışmanın Yeşilova halkına hayırlı olmasını diliyoruz" diye konuştu.

Yeşilova Mahallesi Muhtarı Ali Paşa Mazlum da belediye ekiplerine teşekkür ederek "Bu problem 40 yıldır devam ediyordu. Toprak kayıyordu, su çıkıyordu. Böylelikle yerimiz, arazimiz kayboldu, elimizden çıktı. Her an heyelan tehlikesi korkusuyla yaşıyorduk. 40 yıllık sorunumuzu çözdüğü için Allah Ahmet Kaya başkanımızdan razı olsun" ifadelerini kullandı. - TRABZON

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Trabzon Yeşilova Mahallesinde Heyelan Sorunu Çözüldü - Son Dakika

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