Trabzonspor Çocuk Şenliği Üsküdar'da Yapıldı - Son Dakika
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Trabzonspor Çocuk Şenliği Üsküdar'da Yapıldı

28.06.2026 20:21
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BordoMavi.Net, 7. Çocuk Şenliği'ni Üsküdar'da gerçekleştirdi, minikler eğlenceli gün geçirdi.

Trabzonspor'un en köklü taraftar platformlarından olan BordoMavi.Net, geleneksel hale getirdiği Çocuk Şenliği'nin 7'ncisini Üsküdar'da gerçekleştirdi. Okulların kapanmasıyla birlikte karne sevincini doyasıya yaşamak ve karne stresini geride bırakmak isteyen minikler ile aileleri şenlikte bir araya geldi.

DSİ Libadiye Sosyal Tesisleri'nde katılımın tamamen ücretsiz olduğu organizasyona aileler yoğun ilgi gösterdi. 1999 yılından bu yana düzenlenen etkinlikte, minikler için gün boyu sürecek dolu dolu bir program hazırlandı. Çocuklar canlı müzik, kendileri için özel kurulan oyun alanları ve eğlenceli atölyelerle keyifli bir gün geçirdi. Şenlik kapsamında düzenlenen çuval yarışı, kaşıkla pinpon topu taşıma yarışması ve penaltı atışları ise büyük bir rekabete ve neşeli anlara sahne oldu. Yarışmalarda dereceye girmek için kıyasıya mücadele eden miniklerin mutluluğu gözlerinden okundu.

Şenliğe katılan miniklerden Yusuf Sami Demirci, gün boyu yaşadığı heyecanı dile getirerek, "Bugün penaltı atışlarında çok eğlendik. Pinpon topunda sonuncu oldum. Çuval yarışında iki kere düştüm. Çok eğlendim, eğlenceli bir gündü. Penaltı atışlarında kaleye geçtim. 10 şuttan yedisini kurtardım. Üç tanesini çok sert çekmişlerdi. Arkadaşlarımla duba dizip aralarından geçtim, şut çektim. Paslaştık" dedi.

"En büyük Trabzon" nidaları yükseldi

Bordo-mavili ailelerin birlik ve beraberlik mesajı verdiği şenliğe Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Minguzzi de katıldı. Şenlik boyunca çocuklarla tek tek ilgilenen Minguzzi, miniklere "En büyük Trabzon" dedirtti. O anlarda şenlik alanında coşku tavan yaparken, Yasemin Minguzzi bu neşeli anları ölümsüzleştirmek için çocuklarla bol bol hatıra fotoğrafı çekildi.

İstanbul'da aileleri ve çocukları bir araya getiren eğlence dolu şenlik, çekilen toplu fotoğraflar ve çocuklara yönelik sürpriz hediyelerin dağıtılmasının ardından sona erdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Trabzonspor Çocuk Şenliği Üsküdar'da Yapıldı - Son Dakika

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