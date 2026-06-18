4. kattan atladı, eve dönmek istedi ama başaramayınca ortadan kayboldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

4. kattan atladı, eve dönmek istedi ama başaramayınca ortadan kayboldu

4. kattan atladı, eve dönmek istedi ama başaramayınca ortadan kayboldu
18.06.2026 09:21  Güncelleme: 09:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon'da koyu Trabzonspor taraftarı Evren Yolcu'nun bordo-mavili forma giydirip maçları birlikte izlediği Scottish Fold cinsi kedisi Tom, 4. kattaki evlerinden atlayarak kayboldu. Güvenlik kameralarına apartmana geri dönmeye çalıştığı anlar yansıyan kediyi bulana ödül verileceği açıklandı.

Trabzon'da koyu Trabzonspor taraftarı Evren Yolcu'nun bordo-mavili forma giydirip maçları birlikte izlediği Scottish Fold cinsi kedisi Tom, 4. kattaki evlerinden atlayarak kayboldu. Güvenlik kameralarına apartmana geri dönmeye çalıştığı anlar yansıyan, tasmasında altın sarısı zincir bulunan 3 yaşındaki Tom'u bulana ödül verileceği açıklandı.

Ortahisar ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan koyu Trabzonspor taraftarı Evren Yolcu'nun bordo-mavili forma giydirip kaşkol takarak maçları birlikte izlediği kedisi Tom, 2 gün önce sabahın erken saatlerinde apartmanın 4. katındaki evin balkonundan atlayarak kayboldu. Belediyede görev yapan Yolcu, özel tasarımlı bordo-mavili forma giydirerek, sık sık omzunda gezdirdiği Scottish Fold cinsi 3 yaşındaki kedisi Tom'un kaybolmasının ardından çevrede arama çalışması başlattı. Yolcu, mahalledeki güvenlik kameralarını da inceledi. Güvenlik kamerası görüntülerinde kaldırımda yürüyen Tom'un apartmanın önüne gelerek merdivenlerden çıktığı, bina giriş kapısını açmaya çalıştığı görüldü. Binaya giremeyen kedinin sokakta yürüyerek uzaklaştığı tespit edildi.

Cumhuriyet Mahallesi başta olmak üzere çevre mahallelerde arama çalışmalarını sürdüren Yolcu, tasmasında altın sarısı zincir bulunan Tom'u gören veya yerini bilenlerin kendisine ulaşmasını istedi. Kedisinin bulunması için sosyal medya üzerinden de çağrıda bulunan Yolcu, Tom'u bulan veya bulunmasına yardımcı olan kişiye ödül vereceğini belirtti.

"Beraber gezdiğimiz yerlere baktım ama bulamadım"

Tom'u bulana ödül vereceğini kaydeden Evren Yolcu, "Dün sabah saatlerinden kedim camdan atlamış. Nereye gitti bilmiyorum. Gezmediğim, 'Tom' diye bağırmadığım yer kalmadı. Sanki yer yarıldı, içine girdi. Trabzonspor ile özdeşleşmişti herkes seviyordu. Bir çok insan destek oldu, paylaşımlar yaptı. Herkes iyi haberi ver diyor ama yok. Henüz bulamadık. Dördüncü kattan atlamış. Kapıyı kapatıp evden erken çıkmıştım. Annem aradı 'Kedi evde yok' dedi. Ben eve gelmeden kapının önünde beni beklerdi. Benim sesimi duyup da gelen bir hayvandı. Güvenlik kameralarını izledik evin önüne gelip binanın dış kapısını açmaya uğraşmış. Mahallede dolaşıyor ama sonrasını bulamadık. Biri mi aldı, saklandı mı bilmiyoruz. İnşallah biri bulup gelir, 2 gündür arıyoruz. Beraber gezdiğimiz yerlere baktım ama bulamadım. Birine kendini kolayına yaklaştırmaz. Açlıktan ölse bile birini yanına yaklaştırmaz. Tom'u bulana bir ödülümde var. Kendimce bir şeyler yapacağım. İnşallah biri bulup getirir. Onun için canımı veririm" dedi.

"Tom'u çok seviyorduk, kendimizi işe veremiyoruz"

Mahalle esnaflarından Bülent Demir ise çok üzgün olduklarını belirterek, "Tom'u çok seviyorduk. Kendimizi işe veremiyoruz. Herkese haber yolladık. İnşallah bulunur. Sahibi çok üzgün. Onu teselli etmek için biz de ne yapacağımızı şaşırdık. Hiçbir yerde görülmedi. Son bir görüntüsü var kapıya kadar gelmiş. Kapıdan içeriye girememiş, ondan sonra nereye gittiği belli değil. Trabzonspor'umuz ile özdeşleşmiş bir kedi. Sabırsızlıkla bekliyoruz, inşallah bulunur" ifadelerini kullandı. - TRABZON

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Trabzonspor, Hayvanlar, 3. Sayfa, Trabzon, Kültür, Evren, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel 4. kattan atladı, eve dönmek istedi ama başaramayınca ortadan kayboldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eduardo Bolsonaro’ya 4 Yıl 2 Ay Hapis Cezası Onandı Eduardo Bolsonaro'ya 4 Yıl 2 Ay Hapis Cezası Onandı
Havuz başında fenalaşan turist hayatını kaybetti Havuz başında fenalaşan turist hayatını kaybetti
Yayaya çarpan kadın “Gözüme sinek kaçtı, görmedim“ diyerek gözyaşı döktü Yayaya çarpan kadın "Gözüme sinek kaçtı, görmedim" diyerek gözyaşı döktü
Duruşmada hayatını kaybeden savcı için hüzünlü tören Duruşmada hayatını kaybeden savcı için hüzünlü tören
Ece İrtem’in son görüntüleri çok konuşuluyordu İşte sendelemesinin nedeni Ece İrtem'in son görüntüleri çok konuşuluyordu! İşte sendelemesinin nedeni
İlk maçlar İstanbul’da Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın Avrupa’daki rakipleri belli oldu İlk maçlar İstanbul'da! Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Avrupa'daki rakipleri belli oldu
Fenerbahçe’nin rakibi şaşırttı Kerem neredeyse tüm takıma bedel Fenerbahçe'nin rakibi şaşırttı! Kerem neredeyse tüm takıma bedel

10:32
Aziz Yıldırım’dan bir icraat daha Taraftar havalara uçacak
Aziz Yıldırım'dan bir icraat daha! Taraftar havalara uçacak
10:12
Jorge Jesus milli takıma gidiyor Dünya Kupası sonrası imzayı atacak
Jorge Jesus milli takıma gidiyor! Dünya Kupası sonrası imzayı atacak
09:50
Pezeşkiyan’ın fotoğrafında dikkat çeken detay Belgede Trump’ın imzası da yer aldı
Pezeşkiyan'ın fotoğrafında dikkat çeken detay! Belgede Trump'ın imzası da yer aldı
09:49
Maç başlamadan yaptılar, gol 905’te geldi Dünya Kupası’nda olay görüntü
Maç başlamadan yaptılar, gol 90+5'te geldi! Dünya Kupası'nda olay görüntü
09:11
İpsala Gümrük Kapısı’nda piyasa değeri 3 milyar TL olan uyuşturucu ele geçirildi
İpsala Gümrük Kapısı'nda piyasa değeri 3 milyar TL olan uyuşturucu ele geçirildi
08:39
Rusya’nın başkenti vuruldu Bina resmen havaya uçtu, şehir alev alev
Rusya'nın başkenti vuruldu! Bina resmen havaya uçtu, şehir alev alev
08:36
Ankara siyasetini sallayan anket Özgür Özel parti kurarsa dengeler altüst
Ankara siyasetini sallayan anket! Özgür Özel parti kurarsa dengeler altüst
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.06.2026 10:36:09. #7.12#
SON DAKİKA: 4. kattan atladı, eve dönmek istedi ama başaramayınca ortadan kayboldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.