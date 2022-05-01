Trabzonspor'un şampiyonluğuna en çok 'o' sevindi - Son Dakika
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Trabzonspor'un şampiyonluğuna en çok 'o' sevindi

01.05.2022 12:12
Trabzonspor'un şampiyonluğuna en çok 'o' sevindi

Trabzonspor konuk ettiği Antalyaspor ile 2-2 berabere kalarak şampiyon olmayı garantilerken, 38 yıl sonra gelen şampiyonluk Aydınlı taraftarları sokağa taşırdı.

Trabzonspor konuk ettiği Antalyaspor ile 2-2 berabere kalarak şampiyon olmayı garantilerken, 38 yıl sonra gelen şampiyonluk Aydınlı taraftarları sokağa taşırdı. Kent Meydanı'ndaki kutlamalarda taraftarlara bayrak satan Dursun Taşçıoğlu Ramazan Bayramı öncesi erken bayram yaşadı.

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor, konuk ettiği Antalyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Bordo-mavililer bu sonucun ardından şampiyon olmayı garantiledi. Bordo-mavililer, en son 1983-1984 sezonunda şampiyon olurken, tam 38 yıl aradan sonra şampiyon olma sevincini yaşandı. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte tüm Türkiye'de olduğu gibi Aydın'da da çok sayıda taraftar sokaklara döküldü.

Trabzonspor bayrakları kapanın elinde kaldı

Takımlarının 38 yıl aradan sonra gelen şampiyonluklarını kutlamak isteyen yüzlerce taraftar Atatürk Kent Meydanı'nda toplanırken, meşaleler yakıp horon teperek şampiyonluğu kutladı. Meydanda Trabzonspor bayrağı satan bayrak satıcısı Dursun Taşçıoğlu da bordo-mavililerin şampiyonluğuna en çok sevinenlerden biri oldu. Tanesi 100 TL'den sattığı bayraklar adeta kapanın elinde kalan Dursunoğlu Ramazan Bayramı'na 2 gün kala erken bayram yaşadı. Satışlarının gün boyunca güzel olduğunu ifade eden Dursun Taşçıoğlu, "Trabzonspor'un şampiyonluğu sayesinde bayram önü güzel kazanç sağladım. Allah bereket versin" dedi. - AYDIN

Trabzonspor'un şampiyonluğuna en çok 'o' sevindi
Trabzonspor'un şampiyonluğuna en çok 'o' sevindi
Trabzonspor'un şampiyonluğuna en çok 'o' sevindi
Trabzonspor'un şampiyonluğuna en çok 'o' sevindi
Trabzonspor'un şampiyonluğuna en çok 'o' sevindi
Trabzonspor'un şampiyonluğuna en çok 'o' sevindi
Trabzonspor'un şampiyonluğuna en çok 'o' sevindi
Trabzonspor'un şampiyonluğuna en çok 'o' sevindi
Trabzonspor'un şampiyonluğuna en çok 'o' sevindi
Trabzonspor'un şampiyonluğuna en çok 'o' sevindi

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Trabzonspor'un şampiyonluğuna en çok 'o' sevindi - Son Dakika


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