Trafiği Tehlikeye Düşüren Olaylar

Yerel

Trafiği tehlikeye düşürdüler: Biri zikzak çizdi, diğeri motosikletle buzdolabı taşıdı

KARABÜK - Karabük'te otomobiliyle zikzak çizen sürücü ile 3 tekerli motosikletiyle buzdolabı taşıyan başka bir sürücü cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Karabük- Safranbolu kara yolu Sanayi Kavşağında mevkiinde sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir otomobil, yeşil ışık yandıktan sonra zikzak çizerek yoluna devam etti. Sürücünün, motosiklette bulunan iki kişinin ve trafiği tehlikeye attığı anlar araç kamerasına yansıdı.

Kayabaşı Mahallesinde buzdolabı yüklü motosiklet sürücüsünün tehlikeli yolculuğu görenleri şaşırttı. Pes dedirten o anlar ise başka bir sürücü tarafından görüntülendi.