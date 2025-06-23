Trafik Eğitim Parkı'na rekor ziyaretçi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Trafik Eğitim Parkı'na rekor ziyaretçi

Trafik Eğitim Parkı\'na rekor ziyaretçi
23.06.2025 15:38  Güncelleme: 15:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şehitkamil Belediyesi tarafından çocuklarda trafik bilincini oluşturmak amacıyla hayata geçirilen Trafik Eğitim Parkı, 2024-2025 eğitim ve öğretim döneminde rekor sayıda öğrenci ağırladı.

Şehitkamil Belediyesi tarafından çocuklarda trafik bilincini oluşturmak amacıyla hayata geçirilen Trafik Eğitim Parkı, 2024-2025 eğitim ve öğretim döneminde rekor sayıda öğrenci ağırladı. 1 yıllık sürede 25 bin 299 öğrenciye teorik ve uygulamalı olarak trafik eğitimi verildi.

Gaziantep'in örnek belediyecilik projelerinden biri olan Şehitkamil Belediyesi Trafik Eğitim Parkı, 2024-2025 eğitim ve öğretim döneminde de binlerce öğrenciye güvenli trafik bilinci kazandırmaya devam etti. Bir yıl boyunca Şehitkamil genelindeki ilkokul ve ortaokullarda eğitim gören tam 25 bin 299 öğrenci, teorik ve pratik trafik eğitimiyle buluşturuldu.

Trafiği yerinde deneyimlediler

Eğitim parkında öğrencilere trafik kuralları teorik ve uygulamalı olarak öğretildi. Çocuklar, trafik polisi ve alanında uzman eğitimciler eşliğinde hem yaya olarak hem de bisikletli ve akülü araç sürücüsü olarak trafik kurallarını yerinde deneyimledi. Parkurda trafik ışıkları, yaya geçitleri, kavşaklar ve levhalar birebir olarak canlandırıldı. Böylece öğrenciler, gerçek hayatta karşılaşabilecekleri trafik durumlarını simülasyon ortamında yaşayarak öğrenme fırsatı buldu.

"Bilinçli bireyler yetiştirmek istiyoruz"

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, trafik güvenliğinin sadece sürücüler için değil, tüm toplum için hayati önem taşıdığına dikkat çekti. Yılmaz, "Trafikte doğru davranışların temeli küçük yaşta atılır. Biz de çocuklarımızın trafik kurallarına uyan, bilinçli bireyler olarak yetişmesini istiyoruz. Trafik Eğitim Parkımız bu anlamda çok değerli bir görev üstleniyor. Burada öğrendikleri bilgiler sayesinde hem kendi canlarını hem de başkalarının hayatını korumayı öğreniyorlar" dedi.

"Kuralları birebir öğreniyorlar"

Trafik Eğitim Parkı'nda çocuklara iki aşamalı eğitimler verildiğini anlatan Yılmaz, "İlk aşamada, çocuklara sınıf ortamında görsel materyaller ve sunumlar eşliğinde temel trafik kuralları, işaret levhalarının anlamları, güvenli yaya davranışları ve bisiklet kullanırken dikkat edilmesi gereken hususlar anlatılıyor. İkinci aşamada ise öğrenciler uygulama alanına geçerek, parkur üzerinde kuralları birebir uygulama imkanı buluyor. Öğrencilerimiz, eğitim sırasında hem eğleniyor hem de öğreniyor. Bu etkileşimli yöntem sayesinde verilen bilgilerin kalıcılığı da artırılıyor. Önümüzdeki eğitim öğretim döneminde de eğitimlere ara vermeden devam edeceğiz" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Etkinlikler, Şehitkamil, gaziantep, trafik, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Trafik Eğitim Parkı'na rekor ziyaretçi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İznik Gölü’nde piknik yapan 2 çocuk kayboldu, cansız bedenleri bulundu İznik Gölü'nde piknik yapan 2 çocuk kayboldu, cansız bedenleri bulundu
ABD’nin İran saldırısına BM Genel Sekreteri Guterres’ten ilk yorum ABD'nin İran saldırısına BM Genel Sekreteri Guterres'ten ilk yorum
Pogba futbola yeniden döndü Monaco’ya salı günü imzayı atıyor Pogba futbola yeniden döndü! Monaco'ya salı günü imzayı atıyor
Dünyanın konuşacağı transfer: Messi, Ronaldo’nun yanına gidiyor Dünyanın konuşacağı transfer: Messi, Ronaldo'nun yanına gidiyor
Genç kadın, çalıştığı lokantada iş arkadaşı tarafından öldürüldü Genç kadın, çalıştığı lokantada iş arkadaşı tarafından öldürüldü
Anne, öz kızını boğarak öldürdü Anne, öz kızını boğarak öldürdü
Çin’den ABD’ye İran tepkisi: Orta Doğu’da barış, güç kullanımıyla sağlanamaz Çin'den ABD'ye İran tepkisi: Orta Doğu'da barış, güç kullanımıyla sağlanamaz
10 kişi kalan Real Madrid, yıldızlarıyla kritik 3 puanın sahibi 10 kişi kalan Real Madrid, yıldızlarıyla kritik 3 puanın sahibi
Yüksel Yıldırım açıkladı: Galatasaray ve Fenerbahçe’den transfer Yüksel Yıldırım açıkladı: Galatasaray ve Fenerbahçe'den transfer
Donald Trump: İran rejimi İran’ı tekrar büyük yapamıyorsa, neden bir rejim değişikliği olmasın Donald Trump: İran rejimi İran'ı tekrar büyük yapamıyorsa, neden bir rejim değişikliği olmasın?
Samsun’daki konser çıkışında bıçaklı kavga Samsun'daki konser çıkışında bıçaklı kavga

18:58
Al Hilal’den Osimhen sonrası En-Neysri isteği
Al Hilal'den Osimhen sonrası En-Neysri isteği
18:07
AK Parti Sözcüsü Çelik: İran’da nükleer tehlike ortaya çıkıyor
AK Parti Sözcüsü Çelik: İran'da nükleer tehlike ortaya çıkıyor
17:36
İran: Savaş 2 yıl sürebilir, ABD doğrudan bedel ödeyecek
İran: Savaş 2 yıl sürebilir, ABD doğrudan bedel ödeyecek
16:46
Orta Doğu’da tansiyonu yükselten Trump’tan petrol uyarısı
Orta Doğu'da tansiyonu yükselten Trump'tan petrol uyarısı
15:57
Son ankette birinci sıra değişti Ne AK Parti ne de CHP
Son ankette birinci sıra değişti! Ne AK Parti ne de CHP
08:37
Hoş geldin Paul Pogba Yeni adresi resmen belli oldu
Hoş geldin Paul Pogba! Yeni adresi resmen belli oldu
08:20
ABD’nin saldırılarının ardından İran ilk hedefini belirledi Hamaney adres verdi
ABD'nin saldırılarının ardından İran ilk hedefini belirledi! Hamaney adres verdi
08:09
Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında acı kayıp Yayın sonrası hayatını kaybetti
Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında acı kayıp! Yayın sonrası hayatını kaybetti
07:56
İsrail, İran’daki 6 havaalanını vurdu 15 uçak ve 1 helikopter imha edildi
İsrail, İran'daki 6 havaalanını vurdu! 15 uçak ve 1 helikopter imha edildi
07:53
Yok böyle maç İlkay Gündoğan yıldızlaştı, Manchester City farka koştu
Yok böyle maç! İlkay Gündoğan yıldızlaştı, Manchester City farka koştu
07:41
Galatasaray’ın yıldızı futbolu bıraktı
Galatasaray'ın yıldızı futbolu bıraktı
07:40
Piyasalarda Hürmüz Boğazı depremi
Piyasalarda Hürmüz Boğazı depremi
07:19
İsrail-İran savaşında yeni aşamaya geçildi Füzeler peş peşe ateşlendi
İsrail-İran savaşında yeni aşamaya geçildi! Füzeler peş peşe ateşlendi
07:18
Uçak kalktı geliyor Süper Lig’de yılın sürprizi
Uçak kalktı geliyor! Süper Lig'de yılın sürprizi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2025 19:11:39. #7.13#
SON DAKİKA: Trafik Eğitim Parkı'na rekor ziyaretçi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.