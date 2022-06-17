Trafik ekiplerinden "Korna" çağrısı

Aydın Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 18-19 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesinde vatandaşların trafikte korna çalmayarak hassasiyetli olmaları çağrısında bulundu.

Ülke genelinde olduğu gibi Aydın'da da çok sayıdaki öğrencinin geleceği adına önemli sınavlardan olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için geri sayım başladı. Bu çerçevede harekete geçen Aydın Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, YKS'ye girecek öğrencilerin motivasyonlarını bozmamak ve dikkatlerini dağıtmamak için 'Sınav Günü Sessizlik Günü' sloganıyla örnek bir çalışmaya imza attı.

Trafikte çalınan korna ile öğrencilerin dikkatlerini dağıtılmaması gerektiğine dikkat çekilen etkinlikte trafik polisleri, sürücülere ve vatandaşlara duyarlı olmaya davet ederek bilgilendirme afişi dağıttı. Yapılan çalışmada sınav öncesinde vatandaşlara gürültü uyarısında bulunularak özellikle okul çevresinde gürültüye neden olacak, öğrencilerin konsantrasyonu bozacak ve dikkatlerini dağıtacak hareketlerden kaçınılması, sürücülerin de kornaya basmaması talebinde bulunuldu. - AYDIN