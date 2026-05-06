Traktör Hacziyle İlgili Tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Traktör Hacziyle İlgili Tepki

Traktör Hacziyle İlgili Tepki
06.05.2026 00:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tüketiciler Birliği Başkanı, çiftçinin traktörünün haczedilmesine yasalarla tepki gösterdi.

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, DenizBank'a olan borcundan dolayı bir çiftçinin traktörünün haczedilmesine tepki göstererek, "96 sene önce çıkan İcra ve İflas Yasası, 'traktör haciz edilemez' diyor" dedi.

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, Kayseri Adalet Sarayı önünde basın açıklaması düzenleyerek, DenizBank'a olan kredi borcundan dolayı bir çiftinin traktörüne haciz konulmasına tepki gösterdi. 1932 tarihinde çıkan İcra ve İflas Kanunu'nu hatırlatan Şahin, "Ali Özdemir ağabeyimiz Sivas'ta çiftçilik ile uğraşıyor. Geçtiğimiz aylarda traktörü Sivas İcra Müdürlüğü tarafından bir bankanın alacağı üzerine haciz edildi. Bu icrayı yapan bir icra müdür yardımcısı. Biliyorsunuz ki biz bir hukuk devletiyiz. Uygulansın diye kanunlarımız çıkartılıyor. Nedense idarecilerin bakış açıları sadece vatandaşlara uygulansın diye çıkartılıyor sanki. Bir vatandaş kanun uygulamaz ise ceza üstüne ceza yiyor, bürokrasi çekilmez hale getiriyor. Bir bürokrat kanuna uymadığı zaman hiçbir cezası yok. Ali ağabeyimin traktörü haczedilmiş. Tam 96 sene önce 1932 senesinde İcra İflas Yasası çıkmış ve bu yasada 'traktör haczedilemez' deniyor. Fakat bir avukat, banka istedi diye icra müdürü kanuna aykırı hareket edebilir mi? Bunun bir karşılığı olmayacak mı? Bir icra müdür bir bürokrat her türlü haltı yiyecek ama kanun onlara herhangi bir ceza yaptırım uygulamayacak" dedi.

"1932 senesinde çıkan kanunu bir icra müdürü bilmiyor ise neyi bilecek icra müdürü" diye devam eden Başkan Şahin, "Bu hatanın neden bir yaptırımı yok. Bu insan çiftçilik yapıyor ve traktör ile işini yapıyor. Traktörünü aldığınız zaman çiftçinin kolunu kesiyorsunuz. Niyet bu adamın borcunu ödemesi mi, ödememesi mi. Traktörünü alırsanız bu adam borcunu ödeyemeyecek, geçimini de sağlayamayacak. Bir icra müdürü ya da devlet bunu düşünmüyor mu? Her ay aidat alan ziraat odaları var. Ben ziraat odası başkanı olsaydım ortalığı yakar yıkardım. Çünkü ziraatla alakalı bir durum" ifadelerini kullandı.

"Elim kolum bağlı"

Üzüntüsünü dile getiren çiftçi Ali Özdemir ise, "Borcumdan dolayı traktörümü geldiler, bağladılar. Şu an benim elim kolum bağlı. Ekim yapamıyorum. Traktörüm olmazsa toprağı nasıl işleyeceğim. Geçimimi çiftçilik ile yapıyorum. Yetkililerin yardım etmesini istiyorum" diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Traktör Hacziyle İlgili Tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu
Çin’de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti Çin'de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti
Beyaz Saray’da hareketli saatler Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu Beyaz Saray'da hareketli saatler! Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu
ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı! Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti
Savaştan bu yana bir ilk Japonya, Rus petrolünü teslim aldı Savaştan bu yana bir ilk! Japonya, Rus petrolünü teslim aldı
İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz

23:09
Yüksekova’da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
Yüksekova'da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
22:45
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi! Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
22:31
Beşiktaş’ı 908’de yıktılar Türkiye Kupası’nda ilk finalist Konyaspor
Beşiktaş'ı 90+8'de yıktılar! Türkiye Kupası'nda ilk finalist Konyaspor
22:14
İran ordusu: Son günlerde BAE’ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
İran ordusu: Son günlerde BAE'ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
21:03
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
20:58
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2026 01:31:09. #7.12#
SON DAKİKA: Traktör Hacziyle İlgili Tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.