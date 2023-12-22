 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Trakya Üniversitesi'nde HADO tanıtım etkinliği düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Trakya Üniversitesi'nde HADO tanıtım etkinliği düzenlendi

Trakya Üniversitesi'nde, Türkiye E-Spor Federasyonuna bağlı bir branş olan HADO'nun tanıtım etkinliği gerçekleştirildi. Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu da etkinliğe katılarak öğrencilerle HADO'yu deneyimledi.

Trakya Üniversitesi\'nde HADO tanıtım etkinliği düzenlendi
22.12.2023 - 19:14,
Abone Ol

Türkiye E- Spor Federasyonuna bağlı bir branş olan HADO'nun tanıtılması amacıyla Trakya Üniversitesinde bir etkinlik gerçekleştirildi. Etkinliğe katılan Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu öğrencilerle HADO'yu deneyimledi.

Trakya Üniversitesi 75. Yıl Spor Salonu'nda, Kırkpınar Değerleri Araştırma ve Uygulama Merkezi, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ve Geleneksel Sporlar Topluluğu iş birliği ile Japonya merkezli SuperhumanSports Society tarafından oyun ve teknoloji birleştirilerek tasarlanan artırılmış gerçeklik oyunu HADO'nun tanıtım etkinliği düzenlendi.

HADO, çocukken oynanan yakar top oyununun temelleri üzerine kurulmuş, teknolojik ekipmanlar ile oynanan yeni nesil bir teknospor. 3'er kişiden oluşan 2 takımın 80 saniye içerisinde karşılıklı olarak teknolojik ekipmanlar takarak karşılıklı 3 set üzerinden mücadelesini esas alan bir spor. Artırılmış gerçeklik gözlüğü ve kola takılan bir tabletle sanal olarak top atma imkanı sağlanan oyunda katılımcılar, 80 saniye içinde en fazla sayıyı almaya çalıştı.

Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, HADO etkinliğine katılarak, yeni nesil e-spor hakkında HADO Türkiye Eğitim Direktörü Can Duraslan'dan bilgi adı. Daha sonra Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, oyuna katılarak, öğrencilerle birlikte HADO deneyimini yaşadı.

Konu ile ilgili açıklama yapan Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, günümüzde e-sporun büyük bir yükselişe geçtiğini ifade ederek, "Günümüz dünyasında dijitalleşme her alanda etkili olduğu gibi sporda da ön plana çıkmaya başladı. Özellikle gençlerimizin e-sporlara yöneldiğini görüyoruz. Biz de Trakya Üniversitesi olarak teknolojinin getirdiği yenilikleri, alanı fark etmeksizin en hızlı şekilde üniversitemiz bünyesinde deneyimleme ve geliştirme gayreti içerisindeyiz. Bugün burada tanıtımı düzenlenen HADO gerçekten oldukça eğlenceli bir spor. Hem zeka hem de kondisyon isteyen bir spor. Bu güzel organizasyonun gerçekleştirilmesinde emeği geçen herkesi kutluyorum" dedi. - EDİRNE

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Erhan Tabakoğlu, Trakya Bölgesi, Rektör, Etkinlik, Yerel, Teknoloji, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Trakya Üniversitesi'nde HADO tanıtım etkinliği düzenlendi - Son Dakika


18:40
İzmir'de cinnet geçiren genç, halasını satırla öldürüp intihara kalkıştı İzmir'de cinnet geçiren genç, halasını satırla öldürüp intihara kalkıştı
18:21
İstanbul'da akşam trafik yoğunluğu yüzde 89'a ulaştı İstanbul'da akşam trafik yoğunluğu yüzde 89'a ulaştı
17:42
İstanbul merkezli 13 ilde düzenlenen Kafes-23 operasyonlarında 5 yerel organize suç örgütü çökertildi İstanbul merkezli 13 ilde düzenlenen Kafes-23 operasyonlarında 5 yerel organize suç örgütü çökertildi
17:07
Ankaragücü Halil Umut Meler'e saldıran Faruk Koca'ya sahip çıktı Ankaragücü Halil Umut Meler'e saldıran Faruk Koca'ya sahip çıktı
17:05
Çin'de doktorun ameliyat sırasında hastaya yumruk attığı anlar ortaya çıktı Çin'de doktorun ameliyat sırasında hastaya yumruk attığı anlar ortaya çıktı
17:03
ÇEVKO Vakfı Yeşil Nokta Öğrenci ve Basın Ödülleri sahiplerini buldu ÇEVKO Vakfı Yeşil Nokta Öğrenci ve Basın Ödülleri sahiplerini buldu
16:36
''Uyuşturucu batağına düştüm'' diyen Damla Ersubaşı, suçu eski eşine attı: Videoyu montajlamış ''Uyuşturucu batağına düştüm'' diyen Damla Ersubaşı, suçu eski eşine attı: Videoyu montajlamış
16:28
Avcılar Emniyet Müdürü, eski polis memurunun iş yerini basıp darbetti Avcılar Emniyet Müdürü, eski polis memurunun iş yerini basıp darbetti

Son Dakika
18:40 İzmir'de cinnet geçiren genç, halasını satırla öldürüp intihara kalkıştı
18:21 İstanbul'da akşam trafik yoğunluğu yüzde 89'a ulaştı
17:42 İstanbul merkezli 13 ilde düzenlenen Kafes-23 operasyonlarında 5 yerel organize suç örgütü çökertildi
17:07 Ankaragücü Halil Umut Meler'e saldıran Faruk Koca'ya sahip çıktı
17:03 ÇEVKO Vakfı Yeşil Nokta Öğrenci ve Basın Ödülleri sahiplerini buldu
17:05 Çin'de doktorun ameliyat sırasında hastaya yumruk attığı anlar ortaya çıktı
16:36 ''Uyuşturucu batağına düştüm'' diyen Damla Ersubaşı, suçu eski eşine attı: Videoyu montajlamış
16:28 Avcılar Emniyet Müdürü, eski polis memurunun iş yerini basıp darbetti
16:00 Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si sahnede kendinden geçti! Hem şarkı söyledi hem dans etti
15:55 Borsa İstanbul'a yeni endeks! BIST 500 bugün itibarıyla devreye alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2023 19:29:30. #1.13#
SON DAKİKA: Trakya Üniversitesi'nde HADO tanıtım etkinliği düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement