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Tramvaya çarpmamak için direksiyonu kırdı, yayaya çarptı; 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Tramvaya çarpmamak için direksiyonu kırdı, yayaya çarptı; 1 kişi yaralandı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde minibüs şoförü, tramvaya çarpmamak için direksiyonunu kırarak yayaya çarptı. Yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Tramvaya çarpmamak için direksiyonu kırdı, yayaya çarptı; 1 kişi yaralandı
16.12.2023 - 23:20,
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Tramvaya çarpmamak için direksiyonu kırdı, yayaya çarptı; 1 kişi yaralandı

BİLECİK - Bilecik'in Bozüyük ilçesinde tramvaya çarpmamak için direksiyonu kıran minibüs şoförü yayaya çarptı.

4 Eylül Mahallesi Osman Rusçuk Caddesinde yolun sağ tarafından ilçe merkezine doğru ilerleyen minibüsün şoförü M.B., yolun ortasında sağ tarafta bulunan garaja girmeye çalışan Kurtuluş isimli tramvaya çarpmamak için direksiyonunu sol tarafa kırdı. Tramvaya çarpmaktan son anda kurtulan minibüs şoförü M.B., yaya A.S.K.'ye çarptı. Minibüsün çarptığı A.S.K. yola düşerek yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerinin ardından yaralı A.S.K. ambulansla Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
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Bilecik, Bozüyük, Eylül, Son Dakika

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