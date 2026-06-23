TRSM'nin Yeniden Açılması İstendi - Son Dakika
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TRSM'nin Yeniden Açılması İstendi

23.06.2026 13:05
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Gaziantep'te TRSM'nin kapatılmasına tepki gösterildi; dernek yeniden açılmasını talep etti.

Haber: Jiyan ERKILIÇ

(GAZİANTEP) - Gaziantep Şizofreni Yakınları Dayanışma Derneği Şube Başkanı Serpil Acıoğlu, 19 Ocak'ta kapatılan Gaziantep Üniversitesi Toplum Ruh Sağlığı Merkezi'nin (TRSM) yeniden açılmasını istedi.

Acıoğlu, dernek üyeleriyle birlikte Yeşilsu Parkı'nda yaptığı basın açıklamasında, "Gaziantep Üniversitesi'nin 19 Ocak'ta TRSM'yi hukuka ve kamu etiğine aykırı olarak kapattığını" söyledi.

Engelliler Hakkında Kanun'da ifade edilen ruhsal engellilerin şizofreni ve bipolar hastaları olduğunu bildiren Acıoğlu, şöyle konuştu:

"TRSM'ler ruhsal engellilerin kanunda tanımlanan rehabilitasyon ve habilitasyon hizmetlerinden yararlandığı kuruluşlardır. Yani poliklinik değil, eğitim ve rehabilitasyon merkezleridir. TRSM'lerin hizmetlerini yürütmeleri açısından bölge ve kapasite sınırı vardır. Bu nedenle ilgili yönergede hizmet sonlanma şartı kişi temelli ifade edilmiştir. Mevcut hastalar açısından hizmet sonlanma şartı tamamlanmadan Sağlık Bakanlığı ruhsatnamesi aktifken hizmet durdurulmuş, süreçle ilgili bakanlığa yanıltıcı bilgiler verilmiştir."

Konuyla ilgili birçok yetkiliyle yaptıkları görüşmelere ilişkin bilgi veren Acıoğlu, merkezin kapatılmasına ilişkin YÖK'ün incelemelerinin sürdüğünü ifade etti.

Acıoğlu, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"TRSM meselesindeki hukuk ihlalleri ile ilgili üniversitelerin idari özerkliği gerekçe gösterilmekte ve 'Devlet üniversiteye karışmaz' denilmektedir. Devlet, tüzel kişiliği Anayasasında ifade edilen yasama, yürütme ve yargı organları ile bir bütündür. Gaziantep Üniversitesi devlet üniversitesidir ve hizmet alanlar da devletin vatandaşıdır. İdari özerklik, devletin egemenlik hakkının, kişilerin Anayasa'da güvence altına alınan haklarının, vatandaşlığının ve hukukun aleyhine yorumlanamaz. Bu nedenle tüm hukuk ihlalleri ve mağduriyetler açısından ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunduk."

Gaziantep, bu aşamada gelinen noktada ruhsal engellisi üniversitesinden kovulan bir şehirdir. Tarafımız, ruhsal engelliler ve yakınlarının onuru, hukuku, devletimizin tüzel kişiliğinin şahsiyeti, ülkemizin uluslararası itibarı, hukuk ve kamu yararıdır. Bu nedenle bizlere destek olan tüm değerli sivil toplum kuruluşlarımız ve siyasi partilerimiz adına Gaziantep Üniversitesi Toplum Ruh Sağlığı Merkezi bir an önce yeniden açılmalıdır."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel TRSM'nin Yeniden Açılması İstendi - Son Dakika

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