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Trump'a 83.3 Milyon Dolar Tazminat Ödemesi Kararı - Son Dakika
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Trump'a 83.3 Milyon Dolar Tazminat Ödemesi Kararı

Eski dergi yazarı E. Jean Carroll'un Eski ABD Başkanı Donald Trump'a açtığı 'zarar tazminatı' davasında Trump'ın 83.3 milyon dolar tazminat ödemesine karar verildi. Kararın ardından Trump, temyize başvuracağını açıkladı.

Trump\'a 83.3 Milyon Dolar Tazminat Ödemesi Kararı
27.01.2024 - 02:31,  Güncelleme: 02:34
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Eski dergi yazarı E. Jean Carroll'un Eski ABD Başkanı Donald Trump'a açtığı "zarar tazminatı" davasında Trump'ın 83.3 milyon dolar tazminat ödemesine karar verildi.

Eski bir dergi yazarı olan E. Jean Carroll'un Eski ABD Başkanı ve iş insanı Donald Trump'a açtığı "zarar tazminatı" davasında sona gelindi. New York'taki Manhattan Federal Mahkemesi Trump'ın 83.3 milyon dolar tazminat ödemesine karar verdi. Zedelenen itibarını onarması ve yaptığı açıklamaların yol açtığı duygusal zarar için Carroll'a 18.3 milyon dolar tazminat ödemesine hükmedilen Trump'ın, 65 milyon dolar da cezai tazminata mahkum edildiği bildirildi. Kararın açıklanmasının ardından kendi sosyal medya platformu üzerinden değerlendirmelerde bulunan Trump, kararı "kesinlikle saçma" olarak nitelendirerek temyize başvuracağını söyledi. Carroll'un kendisi hakkında açtığı ilk davada verilen karara atıfta bulunan Trump, "Her iki karara da asla katılmıyorum. Beni ve Cumhuriyetçi Parti'yi hedef alan Biden destekli bu cadı avının tamamını temyize götüreceğim" ifadelerini kullandı. Trump, kontrolden çıkan ABD hukuk sisteminin siyasi silah olarak kullanıldığını ifade etti.

Trump iddiaları reddetmişti

Eski ABD Başkanı ve iş insanı Donald Trump, eski bir dergi yazarı olan E. Jean Carroll'un daha önce açtığı davada "cinsel taciz" ve hakaretten suçlu bulunmuştu. Carroll, ilk hukuk zaferinin ardından cinsel saldırı iddialarıyla ilgili 2019 yılında yaptığı karalayıcı açıklamalar nedeniyle Trump'a yönelik ikinci bir "zarar tazminatı" davası açmıştı. Manhattan Federal Mahkemesi, Carroll tarafından açılan yeni davada jürinin Trump'ın ne kadar tazminat ödeyeceğine karar vereceğini açıklamıştı. Dava geçen hafta görülmeye başlarken, Trump duruşmalarda Carroll'un iddialarını reddetmişti. - NEW YORK

Kaynak: İHA
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