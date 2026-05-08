Trump: Ateşkes Hala Yürürlükte

ABD Başkanı Donald Trump, İran'la yaşanan son askeri gerilime rağmen "ateşkesin devam ettiğini" ve "hala yürürlükte olduğunu" belirterek, ABD'nin saldırılarını "Sadece ufak bir dokunuş" olarak niteledi.

ABD Başkanı Donald Trump, ABC News yayın kuruluşuna İran'la yaşanan son askeri gerginlikle ilgili telefonla açıklamalarda bulundu. İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen ABD savaş gemilerine yönelik saldırıları ve ABD'nin buna karşı yaptığı misillemelere rağmen ateşkesin sürdüğünü aktaran Trump, "Ateşkes devam ediyor. Hala yürürlükte" dedi. Trump, İran hedeflerine yapılan son misillemelerin uyarı niteliğinde olduğunu belirterek, bunları "Sadece ufak bir dokunuş" olarak niteledi.

Trump, İran'ın ABD gemilerine saldırı düzenlediğini açıklamıştı

ABD Başkanı Donald Trump, günün erken saatlerinde yaptığı açıklamada Hürmüz Boğazı'ndan geçen ABD savaş gemilerinin İran tarafından saldırıya uğradığını ve bu saldırılara karşı misilleme yapıldığını belirterek, "3 adet dünya standartlarında Amerikan muhribi, ateş altına alınmalarına rağmen Hürmüz Boğazı'ndan büyük bir başarıyla geçti. 3 muhribimizde herhangi bir zarar meydana gelmezken, İranlı saldırganlar büyük hasar gördü" ifadelerini kullanmıştı.

Trump, İran'a ABD ile anlaşmaya varma uyarısı yapmıştı

Yaşanan son gerilim konusunda İran yönetimini suçlayan Trump, "Normal bir ülke bu muhriplerin geçişine izin verirdi, ancak İran normal bir ülke değil. Onlar deliler tarafından yönetiliyor ve ellerinde bir nükleer silah kullanma şansı olsaydı bunu kesinlikle yaparlardı. Ancak bu fırsatı asla bulamayacaklar" demişti. İran'ın en kısa sürede ABD ile bir anlaşmaya varması gerektiğini vurgulayan Trump, "İran hızlıca bir anlaşma imzalamazsa, tıpkı bugün onları tekrar alt ettiğimiz gibi, gelecekte de çok daha sert ve şiddetli bir şekilde alt edeceğiz" uyarısında bulunmuştu. Trump, Hürmüz Boğazı'ndan başarılı şekilde geçen 3 ABD muhribinin "çelikten duvar" olarak nitelediği İran'a yönelik deniz ablukasına katılacağını da sözlerine eklemişti. - WASHINGTON