Trump'ın doktoru, suikast girişiminde kulağına merminin değil şarapnel parçasının isabet ettiğini yalanladı - Son Dakika
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Yerel

Trump'ın doktoru, suikast girişiminde kulağına merminin değil şarapnel parçasının isabet ettiğini yalanladı

ABD'nin eski Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'dayken doktoru olan Ronny Jackson, Trump'ın suikast girişimi sırasında sağ kulağından yaralanmasına merminin neden olduğunu açıklayarak, Trump'ın şarapnel parçasıyla yaralandığına dair iddiaları yalanladı. Jackson, Trump'ın kulağına kurşun değil şarapnel isabet ettiği iddiasını yalanlayarak, 'Kurşundan başka bir şey olduğuna dair kesinlikle hiçbir kanıt yok' dedi.

26.07.2024 22:17
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ABD'nin eski Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'dayken doktoru olan Ronny Jackson, Trump'ın suikast girişimi sırasında sağ kulağından yaralanmasına merminin neden olduğunu açıklayarak, Trump'ın şarapnel parçasıyla yaralandığına dair iddiaları yalanladı.

ABD'nin eski Başkanı Donald Trump'ın suikast girişimi esnasında sağ kulağından yaralanmasına merminin mi yoksa şarapnel parçasının mı neden olduğuna yönelik tartışmalara Trump'ın Beyaz Saray'dayken doktoru olan Ronny Jackson da katıldı. Jackson, Trump'ın kulağına kurşun değil şarapnel isabet ettiği iddiasını yalanlayarak, "Kurşundan başka bir şey olduğuna dair kesinlikle hiçbir kanıt yok" dedi.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Christopher Wray'ın Trump'ın kurşunla mı yoksa şarapnel parçasıyla mı yaralandığının henüz netleşmediğine ilişkin açıklamasına değinen Jackson, "Direktör Wray'in başka bir şey öne sürmesi yanlış ve uygunsuzdur" ifadelerini kullandı. Jackson, Irak Savaşı'nda sıhhiyeci olarak görev yaptığını ve kariyeri boyunca pek çok kurşun yarasını tedavi ettiğini belirtti.

"Hayır, ne yazık ki kulağıma isabet eden bir kurşundu"

Trump, dün sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Wray'i hedef alarak, "Hayır, ne yazık ki kulağıma isabet eden bir kurşundu ve çok sertti. Cam yoktu, şarapnel parçası yoktu. Bir zamanların şanlı FBI'ın ABD'nin güvenini kaybetmesine şaşmamalı" dedi.

Trump'ın kampanya sözcülerinden Jason Miller ise, Trump'ın kurşun dışında bir şeyle vurulduğuna dair iddiaları "komplo" ve "saçmalık" olarak nitelendirdi. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Trump'ın doktoru, suikast girişiminde kulağına merminin değil şarapnel parçasının isabet ettiğini yalanladı - Son Dakika

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