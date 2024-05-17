Trump'ın eski avukatı Michael Cohen, 'sus payı' davasında ifade verdi - Son Dakika
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Yerel

Trump'ın eski avukatı Michael Cohen, 'sus payı' davasında ifade verdi

Trump'ın eski avukatı Michael Cohen, 'sus payı' davasında ifade vermeye devam ediyor. Cohen'i yetişkin film oyuncusu Stormy Daniels'a sus payı ödenmesi konusunda Trump ile yaptığı telefon görüşmesi hakkında yalan söylemekle suçlayan Trump'ın avukatı Todd Blanche, Cohen'in ifadelerinde tutarsızlıklar olduğunu ortaya koymaya çalıştı.

17.05.2024 04:45
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Trump'ın eski avukatı ve sağ kolu olarak bilinen Michael Cohen, "sus payı" davasında ifade vermeyi sürdürdü. Trump'ın avukatı Todd Blanche, Cohen'i yetişkin film oyuncusu Stormy Daniels'a sus payı ödenmesi konusunda Trump ile yaptığını iddia ettiği bir telefon görüşmesi hakkında yalan söylemekle suçladı.

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın ilişki yaşadığı yetişkin film oyuncusu Stormy Daniels'a 2016 başkanlık seçimleri sırasında "sus payı" ödeme suçlamasıyla yargılandığı davaya New York'taki Manhattan Ceza Mahkemesi'nde devam edildi.

Mahkeme, bugünkü duruşmada Trump'ın o dönemki sağ kolu olarak da bilinen eski avukatı Michael Cohen'in çapraz sorgusunu sürdürürken,

Trump'ın savunma ekibi, Cohen'in ifadelerinde tutarsızlıklar olduğunu ortaya koymaya çalıştı.

Trump'ın avukatı Todd Blanche, Cohen'i 2016 başkanlık seçimlerinden kısa bir süre önce yetişkin film oyuncusu Stormy Daniels'a sus payı ödenmesi konusunda Trump ile yaptığını iddia ettiği bir telefon görüşmesi hakkında yalan söylemekle suçlayarak, görüşmenin 130 bin dolarlık ödemeyle ilgili değil, şaka amacıyla telefon açan bir kişinin taciziyle ilgili olduğunu söyledi. Blanche'in telefon görüşmesiyle ilgili olarak sarfettiği, "Bu bir yalan. Bunu itiraf edebilirsiniz" sözlerine Cohen, "Hayır itiraf edemem. Çünkü iddianızın doğru olduğundan emin değilim" yanıtını verdi.

Trump'ın avukatı ses kayıtlarını dinletti

Cohen'in güvenilirliğini sorgulayan Blanche, Cohen'in daha önce ABD Kongresi'ne ve ABD Adalet Bakanlığı'na yalan söylediğini ve mahkemede de yalan beyanlarda bulunduğunu ifade etti. Cohen'in Trump'tan kişisel olarak af talep ettiğini ancak kamuoyu önünde bu affı kabul etmeyeceğini söylediğini hatırlatan Blanche, ayrıca Cohen'in "davanın içini zevkle doldurduğunu" ve "Trump ile ailesini hapiste hayal ederken umut ve neşeden başının döndüğünü" söylediği ses kayıtlarını jüri heyetine dinletti. Blanche'in "Bu davanın sonucu sizi kişisel olarak etkiliyor mu?" sorusuna Cohen, "Evet" yanıtını verdi. Davanın kilit tanığı olan Cohen'in çapraz sorgusuna pazartesi günü devam edilmesi bekleniyor.

Hapis cezası alma ihtimali bulunuyor

Kamuoyunda "sus payı" davası olarak da bilinen davada Trump, ilişki yaşadığı müstehcen film oyuncusu Stormy Daniels'e 2016 başkanlık seçimleri öncesinde "sus payı" ödemek ve ödemeyi örtbas etmek için resmi kayıtlarda tahrifat yapmakla suçlanıyor. Trump'ın ABD tarihinde bir ceza davasında yargılanan ilk eski ABD Başkanı olması nedeniyle önem taşıyan dava sonunda Trump'ın 4 yıla kadar hapis cezası alabileceği belirtiliyor. - NEW YORK

Kaynak: İHA

Blanche, Hukuk, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Trump'ın eski avukatı Michael Cohen, 'sus payı' davasında ifade verdi - Son Dakika

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