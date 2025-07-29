Trump'tan Federal Çalışanlara Dini İfade Özgürlüğü

ABD'de Trump yönetimi federal çalışanların iş yerlerinde dini inançlarını açıkça ifade edebilmesi, dini konuşmalar gerçekleştirmesine imkan sağlayacak bildiri yayınladı.

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminden ülkedeki inanç konularına ilişkin yeni bir adım geldi. Beyaz Saray'a bağlı Personel Yönetimi İdaresi (OPM), ülkedeki federal çalışanların dini ifade özgürlüklerini genişleten bir bildiri yayınladı. Bildiride çalışanların iş arkadaşlarına kendi dini görüşlerini tanıtmasına, iş yerinde dini eşyalar bulundurmasına ve kişisel veya grup halinde ibadet etmesine izin verilmesinin öngörüldüğü aktarıldı. Bildiriye göre bir çalışan, taciz niteliğinde olmaması şartıyla, kendi inançlarının doğruluğu konusunda nezaket çerçevesinde bir diyalog başlatabilecek ve karşı tarafı dini görüşlerini yeniden düşünmeye sevk edebilecek ifadelerde bulunabilecek. Ancak karşı tarafın bu girişimleri durdurmasını istemesi durumunda çalışan, bu talebi saygıyla yerine getirmek zorunda olacak. Çalışanlar aynı zamanda mesai saatleri dışında birbirlerini dini aktivitelere ve grup halinde ibadet etmeye çağırabilecek. Bildiride aynı zamanda federal ajanslar ve iş yerlerine, iç politikalarında çalışma ortamında dini ifade özgürlüğünün uygun şekilde sağlandığına ilişkin gerekli incelemelerin ve revizyonların gerçekleştirilmesi önerildi.

"Amaç farklı inançlara sahip bütün Amerikalıları hoş karşılamak"

OPM Başkanı Scott Kupor açıklamasında, "Federal ajanslar, çalışma şartlarında beklenmedik bir zorluk teşkil etmediği sürece çalışanlara, dini ifade özgürlüğü konusunda mümkün olan en geniş kapsamda imkanlar tanımalıdır. Bu uygulamada amaç, iş yerinde bir uyum ortamı sağlamanın yanı sıra farklı inançlara sahip bütün Amerikalıları hoş karşılamak" dedi.

"Ülkemize dini geri getiriyoruz"

Trump, geçtiğimiz mayıs ayında başkent Washington'da kilise ayini sonrası gerçekleştirilen kahvaltıda, "Ülkemize dini geri getiriyoruz" diyerek Dini Özgürlük Komisyonu'nu oluşturmuştu. ABD Başkanı aynı zamanda geçtiğimiz şubat ayında da ABD'de Hristiyanlık karşıtı söylemlerle mücadele etmek için özel bir ekip kurulmasını öngören bir kararnameyi imzalamıştı. - WASHINGTON