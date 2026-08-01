Trump'tan İran'a Yeni Saldırı Emri İddiası - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trump'tan İran'a Yeni Saldırı Emri İddiası

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Trump, İran'a yönelik yeni saldırı dalgası başlatma emri verdiği öne sürüldü.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Tahran yönetimini anlaşmaya zorlamak için İran'a yönelik birkaç günlük yeni bir saldırı dalgası başlatma emri verdiği öne sürüldü.

ABD ve İran arasındaki askeri gerginlik devam ederken, The Wall Street Journal gazetesi çarpıcı bir iddiayı gündeme taşıdı. Hükümet kaynaklarına dayandırılan habere göre; ABD Başkanı Donald Trump'ın Tahran yönetimini anlaşmaya zorlamak için İran'a yönelik birkaç günlük yeni bir saldırı dalgası başlatma emri verdiği bildirildi. Yeni ABD saldırılarının bu hafta sonu itibarıyla başlayabileceği aktarıldı.

Trump yeni saldırı sinyali vermişti

ABD Başkanı Donald Trump, Maryland eyaletindeki Camp David başkanlık konutunda yapılan basına açık kabine toplantısı sırasında İran'a yönelik yeni saldırı sinyali vererek, "Onları çok ağır şekilde vuracağız. Bir noktada, 'artık dayanamıyoruz' diyecekler" açıklamasında bulunmuştu. ABD ile İran arasındaki çatışmaların İran'ın karşılık verme kapasitesi tamamen sona erene kadar devam mı edeceği yönündeki bir soruya Trump, "Biraz sürer. Giderek zayıflayacaklar. Belki şimdi biraz güçlenebilirler, ancak sonra yeniden zayıflayacaklar ve etkileri tükenip gidecek" cevabını vermişti.

Kaynak: İHA

Donald Trump, ABD Başkanı, Politika, Yerel, İran, Son Dakika

Son Dakika Yerel Trump'tan İran'a Yeni Saldırı Emri İddiası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aynı gün çiftleşip topluca öldüler Aynı gün çiftleşip topluca öldüler
5 yaşındaki Miraç gübre çukurunda hayatını kaybetti 5 yaşındaki Miraç gübre çukurunda hayatını kaybetti
İş yerini kana buladılar: Bunlara da “yeni nesil“ deniliyor İş yerini kana buladılar: Bunlara da "yeni nesil" deniliyor
Dünyanın en çok otomobil satan şirketi belli oldu Dünyanın en çok otomobil satan şirketi belli oldu
Paşinyan’dan çarpıcı Türkiye kararı Paşinyan'dan çarpıcı Türkiye kararı
Trump’ın iddiası ortalığı karıştırdı Hamas ve İslami Cihad’dan art arda açıklamalar Trump'ın iddiası ortalığı karıştırdı! Hamas ve İslami Cihad'dan art arda açıklamalar

23:50
Gazeteci Cem Küçük tutuklandı
Gazeteci Cem Küçük tutuklandı
23:40
Kulisleri sallayan iddia İstanbul’da 3 belediye başkanı daha AK Parti’ye geçiyor
Kulisleri sallayan iddia! İstanbul'da 3 belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor
23:10
A101’in sahibi Aydın Grup, CarrefourSA’yı resmen satın aldı
A101'in sahibi Aydın Grup, CarrefourSA'yı resmen satın aldı
22:51
Sebte’de yüzerek sınırı geçmeye çalışan göçmen o anları kaydetti
Sebte’de yüzerek sınırı geçmeye çalışan göçmen o anları kaydetti
21:53
Sinem Dedetaş tutuklandı
Sinem Dedetaş tutuklandı
20:13
Kuşadası’nda bıçaklı kavga: 1 ölü
Kuşadası’nda bıçaklı kavga: 1 ölü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.08.2026 03:14:05. #7.12#
SON DAKİKA: Trump'tan İran'a Yeni Saldırı Emri İddiası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.