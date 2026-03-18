Trump'tan İran Açıklaması - Son Dakika
Trump'tan İran Açıklaması

18.03.2026 02:45
Trump, İran'a karşı operasyonun başarılı gittiğini ve nükleer silah edinmelerine izin vermeyeceklerini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a karşı yürütülen operasyonun çok iyi gittiğini belirterek, "Onları bozguna uğratıyoruz. Nükleer silaha sahip olamazlar. Bunu çok net bir şekilde anlıyorlar" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen bir etkinlikte İran savaşı ile ilgili açıklamalarda bulundu. İran'a karşı yürütülen operasyonun çok iyi gittiğini söyleyen Trump, "Onları bozguna uğratıyoruz. Nükleer silaha sahip olamazlar. Bunu çok net bir şekilde anlıyorlar" dedi. ABD'nin dünyadaki en güçlü orduya sahip olduğunu belirten Trump, "

"İlk dönemimde orduyu yeniden inşa ettim ve ikinci dönemimde bu kadar çok kullanmak zorunda kalacağımı bilmiyordum. Ordumuzun tüm askerlerine en derin sevgi ve takdirlerimi sunuyorum" diye konuştu.

"Nükleer silaha sahip olmalarına izin veremezdik"

İran'a karşı başlattıkları Destansı Öfke Operasyonu'nun üzerinden 2 hafta geçtiğini belirten Trump, "Nükleer silahlara sahip olmak isteyen çok kötü adamlara karşı bir şeyler yapmamız gerekiyordu ve buna müsaade edemezdik" ifadelerini kullandı. Yaklaşık 7 ay önce İran'ın nükleer tesislerine bir dizi saldırı gerçekleştirdiklerini hatırlatan Trump, "Ondan birkaç hafta sonra nükleer silaha sahip olacaklardı. Buna izin veremezdik" şeklinde konuştu.

"Yapılması gereken bir şeydi"

Şu anda devam eden Destansı Öfke Operasyonu'nun planlanan takvimin çok daha ilerisinde olduğunu aktaran Trump, "Donanmalarını, hava kuvvetlerini, uçaksavar sistemlerini, teçhizatlarını, radarlarını ve liderlerini etkisiz hale getirdik. Askeri açıdan harika ama ne yazık ki yapılması gereken bir şeydi" değerlendirmesinde bulundu. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

