Trump'tan İran için ateşkes uzatma kararı
Trump'tan İran için ateşkes uzatma kararı

Trump\'tan İran için ateşkes uzatma kararı
22.04.2026 03:05
Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Trump'a İran'la ateşkesi uzattığı için teşekkür etti.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, diplomatik çabaların devamına imkan tanımak için İran'la varılan 2 haftalık ateşkesi uzatma taleplerini kabul eden ABD Başkanı Donald Trump'a teşekkür etti.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'ten, İran ile daha önce varılan 2 haftalık ateşkesi uzatma kararı alan ABD Başkanı Donald Trump'a teşekkür açıklaması geldi. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Şerif, "Kendim ve ve Pakistan Genelkurmay Başkanı Asim Munir adına, diplomatik çabaların devamına imkan tanımak için İran'la varılan ateşkesi uzatma talebimizi nezaketle kabul eden Başkan Trump'a içtenlikle teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. Pakistan'ın kendisine duyulan güven ve inanç doğrultusunda çatışmanın müzakere yoluyla çözümüne yönelik çabalarını sürdüreceğini vurgulayan Şerif, "Her iki tarafın da ateşkesi sürdürmesini ve çatışmaya kalıcı bir son vermek amacıyla İslamabad'da yapılması planlanan ikinci tur görüşmelerde kapsamlı bir 'Barış Anlaşması' imzalayabilmesini içtenlikle umuyorum" dedi.

Trump, ateşkesi uzatma kararı almıştı

ABD Başkanı Donald Trump, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile Pakistan Genelkurmay Başkanı Asim Munir'in İranlı liderler ve temsilciler ortak bir teklif oluşturana kadar İran'a yönelik saldırıları durdurmalarını istediklerini belirterek, "Bu nedenle ordumuzun ablukayı sürdürmesine, her bakımdan tetikte kalmasına ve bir teklif sunulup görüşmeler olumlu veya olumsuz bir sonuca varana kadar ateşkesin uzatılmasına yönelik talimat verdim" açıklamasında bulunmuştu. İran basını ise, Tahran yönetiminin yarın İslamabad'da yapılacak görüşmelere katılmayacağını Pakistan aracılığıyla ABD tarafına ilettiğini bildirmişti. ABD basını da, ABD Başkan Yardımcısı James David Vance'in Pakistan ziyaretinin askıya alındığını ancak iptal edilmediğini duyurmuştu. - İSLAMABAD

Kaynak: İHA

Donald Trump, Orta Doğu, Diplomasi, Pakistan, Yerel, İran, Son Dakika

Son Dakika Yerel Trump'tan İran için ateşkes uzatma kararı - Son Dakika

Ankara’da askeri helikopter kazası Bakanlıktan açıklama geldi
Ankara'da askeri helikopter kazası! Bakanlıktan açıklama geldi
Fenerbahçe, 1202’nci dakikada yıkıldı Kupada ilk yarı finalist Konyaspor
Fenerbahçe, 120+2'nci dakikada yıkıldı! Kupada ilk yarı finalist Konyaspor
“Trump, İran ile ateşkesi uzatıyorum“ dedi, Tahran’dan “Tanımıyoruz“ yanıtı geldi
"Trump, İran ile ateşkesi uzatıyorum" dedi, Tahran'dan "Tanımıyoruz" yanıtı geldi
İran ve ABD, Pakistan’a gitmiyor Barış görüşmeleri iptal oldu
İran ve ABD, Pakistan'a gitmiyor! Barış görüşmeleri iptal oldu
Gösteri öncesi seyirciyle tartışan Müjdat Gezen rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı
Gösteri öncesi seyirciyle tartışan Müjdat Gezen rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı
Okul tehdidiyle iki öğrenci gözaltında
Okul tehdidiyle iki öğrenci gözaltında
SON DAKİKA: Trump'tan İran için ateşkes uzatma kararı - Son Dakika
