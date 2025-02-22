Trump'tan Yabancı Yatırımlar için Yeni Kurallar

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ABD Başkanı Donald Trump, yabancı yatırımları teşvik ederken ülkenin ulusal güvenlik çıkarlarını Çin gibi rakiplerin oluşturduğu tehditlerden korumayı amaçlayan bir başkanlık genelgesi imzaladı. Trump, "Amerikan şirketlerinin yatırımlarını Çin'e akıtmasını ve Çin'in Amerika'yı satın almasını engellemek için yeni kurallar benimseyeceğiz" açıklamasında bulundu.

20 Ocak'ta resmi olarak görevi devralmasının ardından birçok yeni uygulamayı yürürlüğe koyan ABD Başkanı Donald Trump, bu kez yabancı yatırımları teşvik ederken, ülkenin ulusal güvenlik çıkarlarını Çin gibi rakiplerin oluşturduğu tehditlerden korumayı amaçlayan bir başkanlık genelgesi imzaladı. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Ulusal Güvenlik Başkanlık Genelgesi kapsamında 1 milyar doların üzerindeki yabancı yatırımlara yönelik inceleme prosedürlerinin hızlandırılacağı belirtilerek, "ABD Yabancı Yatırım Komitesi (CFIUS), Çin'in teknoloji, kritik altyapı, sağlık, tarım, enerji, hammadde ve diğer stratejik ABD sektörlerine yatırım yapmasını kısıtlamak için kullanılacak" ifadelerine yer verildi.

"Yalnızca ABD çıkarlarına hizmet eden yatırımlara izin verilecek"

Hassas tesisler yakınındaki tarım arazilerinin ve gayrimenkullerin korunacağı, CFIUS'un "sıfırdan" yapılan yatırımlar üzerindeki yetkisini güçlendireceği ve yabancı rakiplerin hassas ABD teknolojilerine erişiminin kısıtlanacağı vurgulanan açıklamada, "ABD, Çin gibi yabancı rakiplerinin kendi sermayesini, teknolojisini ve bilgisini sömürmesini engellemek için yeni kurallar koyacak ve yalnızca Amerikan çıkarlarına hizmet eden yatırımlara izin verecek" denildi.

"Çin'e yatırımlara kısıtlamalar değerlendirilecek"

Trump yönetiminin, ayrıca hassas teknolojiler alanında Çin'e yapılacak ABD dış yatırımlarına yönelik yeni veya genişletilmiş kısıtlamaları değerlendireceği ifade edildi. ABD borsalarındaki yabancı şirketlerin sahiplik yapıları üzerindeki incelemelerin de artırılacağı belirtilen açıklamada, "Başkan Trump, ulusal güvenlik çıkarlarını dengelerken, ABD'yi büyük bir yatırım ülkesi haline getirmeye kararlıdır" ifadeleri kullanıldı.

Güvenlik tehdidi vurgusu

ABD'nin yeni nesil teknolojiler konusunda öncü olduğu vurgulanan açıklamada, "Çin de dahil olmak üzere bazı yabancı ülkeler, en ileri teknolojiye, fikri mülkiyete erişim sağlamak ve stratejik sektörlerde avantaj elde etmek için sistematik olarak Amerikan şirketlerine doğrudan yatırım yapmaktadır" ifadelerine yer verildi. Çin'in ABD sermayesi ve teknolojilerini kullanarak askeri, istihbarat ve güvenlik operasyonlarını finanse ettiği ve modern hale getirdiği vurgulanan açıklamada, "Bunlar, ABD'nin güvenliğine yönelik doğrudan tehdit oluşturuyor" denildi.

1 milyar dolar üzeri yatırıma hızlandırılmış inceleme

ABD Başkanı Donald Trump ise, yaptığı açıklamada "Amerikan şirketlerinin yatırımlarını Çin'e akıtmasını ve Çin'in Amerika'yı satın almasını engellemek için yeni kurallar benimseyeceğiz" dedi. Yalnızca ABD çıkarlarına hizmet eden yatırımlara izin vereceklerini ve Çin'e ait şirketlerin ABD'den teknoloji transferi yapmasına müsaade etmeyeceklerini vurgulayan Trump, yabancı yatırımlar konusunda ise, "ABD'ye 1 milyar dolardan fazla yatırım yaparsanız, hızlandırılmış incelemeler yapacağız" dedi. - WASHINGTON