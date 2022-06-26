TSE Başkanı Şahin: "Güvenli kurulum için çalışmaya hazırız" - Son Dakika
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TSE Başkanı Şahin: "Güvenli kurulum için çalışmaya hazırız"

26.06.2022 12:17
TSE Başkanı Şahin: "Güvenli kurulum için çalışmaya hazırız"

Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Başkanı Mahmut Sami Şahin, çocukların oyun parklarında düşme, çarpma, oyun aletlerine el ve ayak sıkışması gibi durumların önüne geçilmesi için uygunluk denetimi yaptıklarını belirterek, "Oyun parklarının ilgili standartlar çerçevesinde güvenli şekilde kurulumu...

Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Başkanı Mahmut Sami Şahin, çocukların oyun parklarında düşme, çarpma, oyun aletlerine el ve ayak sıkışması gibi durumların önüne geçilmesi için uygunluk denetimi yaptıklarını belirterek, "Oyun parklarının ilgili standartlar çerçevesinde güvenli şekilde kurulumu ve montajı için belediye, site ve hatta turistik tesis yetkilileri ile ortak çalışmalar gerçekleştirmeye hazırız" dedi.

TSE Başkanı Şahin, eğitim ve öğretim yılının tamamlanmasının ardından tatile giren çocukların daha fazla rağbet gösterdiği parklardaki oyun alanlarında bazı önlemlerin alınması gerektiğine dikkat çekti. Şahin, standartlara uygun üretilmiş ürünlerle oyun parklarının kurulum ve montajının yapılmasına katkı sağladıklarını vurgulayarak, "Çocuklarımızın yoğun eğitim döneminin ardından tatile girmesiyle eğlenerek sosyal yaşamı öğrenecekleri yerlerdir oyun alanları. Bu anlamda biz de TSE olarak üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Belediye ve siteler içerisinde yer alan oyun alanlarında kullanılan oyun gruplarının ilgili standartlar kapsamında üretilmesine ve yine montajının standarda uygun şekilde yapılmasını öneriyoruz" dedi.

"İlgili standartlar çerçevesinde oyun alanlarında kontroller yapıyoruz"

TSE'nin standartları arasında yer alan Oyun Ekipmanları ve Yüzey Kaplaması başlıklı standardında salıncak, kaydırak, kablolu taşıma, atlıkarınca gibi ekipmanların kurulum, muayene, bakım ve çalıştırma konusunda rehberlik koşullarının belirlendiğine dikkat çeken Şahin, "Çocuklarımız parklarda oynarlarken düşme, çarpma, oyun aletlerine el ve ayak sıkışması gibi bazı istenmeyen durumlara maruz kalabiliyor. Salıncaklar için parmak yakalama, kaydıraklar için çıkış yükseklikleri, eğimleri, kıyafet yakalama şeklinde olumsuzluk yaşanabiliyor. Tabii parkların kurulum ve montajı sırasında zemin kaplamalarının uygunluğu da çok önemli. Yaşanabilecek olumsuzlukları ortadan kaldırmak için oyun alanlarının kurulum ve montajı sırasında talepler doğrultusunda ilgili standartlar çerçevesinde oyun alanlarında kontroller yapıyoruz. Yine yerel yönetimlerin mevcut parklarının uygunluklarını kendilerini kontrol edebilme yetkinliğini kazanabilmesi için idarelere enstitümüzce teorik ve uygulamalı olarak sertifikalı muayene uzmanı eğitimleri veriyoruz. Bu eğitimlerle çocuklarımız için uygun oyun alanları alt yapısının oluşturulmasına katkı sağlıyoruz. Çocuklarımızın oyun parklarındaki güvenliği için belediye, site ve hatta turistik tesis yetkilileri ile ortak çalışmalar gerçekleştirmeye hazırız" diye konuştu.

Oyun alanlarının kurulumu ve montajı sırasında ortam ve ekipmanlardan kaynaklı muhtemel kazaların önüne geçmek için TS EN 1176 standardı çerçevesinde uygunluk denetimi TSE tarafından yapılıyor. - ANKARA

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Kaynak: İHA

Mahmut Sami Şahin, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel TSE Başkanı Şahin: 'Güvenli kurulum için çalışmaya hazırız' - Son Dakika

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