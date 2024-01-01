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TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın, 2024 yılı için umutlu konuştu - Son Dakika
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TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın, 2024 yılı için umutlu konuştu

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Başkanı Fevzi Apaydın, 2024 yılının tüm şoför camiasına hayırlı olmasını ve bolluk bereket getirmesini diledi. Apaydın, ayrıca yeni yılda doğal afetlerin son bulmasını ve şoför esnafının sorunlarının giderilmesini temenni etti.

TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın, 2024 yılı için umutlu konuştu
01.01.2024 - 10:18,
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Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, "2024'ün kamyoncu, taksici, otobüsçü, dolmuşçu, servisçi, halk otobüsçü, nakliyeci esnafımız ve tüm şoför camiasına hayırla ve huzurla gelmesini, bolluk ve bereket getirmesini diliyorum" dedi.

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Başkanı Fevzi Apaydın, 2024 yılının tüm Türkiye'ye hayırlı olmasını temenni ettiği bir mesaj yayınladı. Apaydın, mesajında 2023'te Türkiye'nin büyük zorluklar atlattığını belirterek, şunları kaydetti:

"Pek çok doğal afet ile vatandaşlarımız mallarını, esnaf ve sanatkarlarımız ekmek teknelerini kaybetti. Cumhuriyetimizin 100. yılını bu olaylardan dolayı buruk geçirdik. Dünyada ise mazlum sivillerin öldürüldüğü, çocukların katledildiği bir yıl oldu. Camiamız olarak; yeni yılda bu tür olayların son bulmasını, şoför esnafımızın tüm sorunlarının giderilmesini temenni ediyor, 2024'ün kamyoncu, taksici, otobüsçü, dolmuşçu, servisçi, halk otobüsçü, nakliyeci esnafımız ve tüm şoför camiasına hayırla ve huzurla gelmesini, bolluk ve bereket getirmesini diliyorum." - ANKARA

Kaynak: İHA
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