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TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın'dan yeni yıl mesajı - Son Dakika
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TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın'dan yeni yıl mesajı

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, yeni yıl dolayısıyla yazılı bir mesaj yayımlayarak, tüm şoför esnafına, Türkiye'ye ve dünyaya hayırla gelmesini diledi. Apaydın, yeni yılda doğal afetlerin son bulmasını ve şoför esnafının sorunlarının giderilmesini temenni etti.

TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın\'dan yeni yıl mesajı
31.12.2023 - 10:40,
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Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, "Yeni yılın, tüm şoför camiasına hayırla ve huzurla gelmesini, bolluk ve bereket getirmesini diliyorum" dedi.

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, yeni yıl dolayısıyla yazılı mesaj yayımladı. Yeni yılın tüm şoför esnafına, Türkiye'ye ve dünyaya hayırla gelmesini dileyen Apaydın, "2023 yılına Kahramanmaraş merkezli depremler ile ülkemiz ve vatandaşlarımız adına zor bir giriş yaptık. Pek çok doğal afet ile vatandaşlarımız mallarını, esnaf ve sanatkarlarımız ekmek teknelerini kaybetti. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını bu olaylardan dolayı buruk geçirdik. Dünya'da ise mazlum sivillerin öldürüldüğü, çocukların katledildiği bir yıl oldu. Camiamız olarak; yeni yılda bu tür olayların son bulmasını, şoför esnafımızın tüm sorunlarının giderilmesini temenni ediyor, 2024'ün kamyoncu, taksici, otobüsçü, dolmuşçu, servisçi, halk otobüsçü, nakliyeci esnafımız ve tüm şoför camiasına hayırla ve huzurla gelmesini, bolluk ve bereket getirmesini diliyorum. Hepimizin yeni yılı kutlu olsun. Omuz omuza dayanışma içinde güzel bir yıl geçirelim" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın'dan yeni yıl mesajı - Son Dakika
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