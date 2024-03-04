TSYD Bursa Şubesi Başkanı Mehmet Ali Ekmekçi 3. kez seçildi

TSYD Bursa Şubesinde gerçekleştirilen Genel kurulda 2 dönemdir başkanlık görevini yürüten Mehmet Ali Ekmekçi 3'üncü kez seçilerek güven tazeledi. Kazanan TSYD oldu diyen Ekmekçi, "Bu döneme damgamızı vuracağız".
TSYD Bursa Şubesi Olağan Genel Kurulu, Kültürpark Salon Medya'da gerçekleştirildi. TSYD Bursa Şubesi mevcut başkanı Mehmet Ali Ekmekçi ve başkan adayı Ahmet Cemal Ekentok, gerçekleşen genel kurulda kıya sıya yarıştılar. Kongreye, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fethi Yıldız, Bursaspor Yönetim Kurulu Erkan Öncel, Bursa İnternet Gazetecileri Federasyonu Genel Başkanı Mesut Demir ile genel kurul üyeleri katıldı. Birinci oturumda gerçekleştirilen genel kurulun divan başkanlığını Mehmet Nuri Kolaylı, divan üyeliklerini ise T. Fikret Sönmez ile Mehmet Gerçeksi gerçekleştirdi.
"Mesleğimizin güçlü markası"
Kongrede yaptığı konuşmasına üyelere teşekkür ederek başlayan TSYD Bursa Şubesi Başkanı Mehmet Ali Ekmekçi, başkanlık süreci boyunca yaptığı ve yeniden seçilirse yapacağı projeleri anlatarak, "Her fırsatta dile getirdiğim konuyu yeniden hatırlatmak isterim. Türkiye Spor Yazarları Derneği, mesleğimizin en güçlü markalarından birisidir. Bu gücü ona sağlayan ise prestijidir. Güvenilir yapısıyla meslek örgütleri içerisinde saygınlığını daima yukarı bir ivmeyle çekmektedir. Hep beraber TSYD bayrağını daha da yukarı çıkarmak için mücadele ettik. Kurucu Başkanımız İhsan Sertbarut ve ardından gelen İlhan Öztat gibi sadece Bursa'ya değil Türkiye'ye kendilerini kabul ettirmiş iki ismin ardından bu şanlı görevi layığıyla yerine getirmek güç ve meşakkatliydi" dedi.
"Ayağımızı yorganımıza göre uzattık"
"Eksiklerimizin farkındayız, bütçemiz doğrultusunda, kimseye gebe kalmadan, omurgamızı eğip, taviz saçmadan, pusulamızı değiştirmeden, gönyeden şaşmadan TSYD markasının ağırlığının farkındalığını taşıdık" diyen Ekmekçi, "Bile isteye yanlış yapmadık, mesleğimizde birincil öncelik olması gereken, 'saygı ve ahlak' değer yargılarından hiç vazgeçmedik. Bir Spor Çalıştayı gerçekleştirmek istiyoruz. TSYD Bursa Şubesi Ödülleri'ni bu dönem hayata geçirerek unutulmaz bir gece ile mesleğe olan teşviği ve motivasyonu da artırmanın planlarını yapıyoruz. Önceki dönemde vaatlerimiz arasında yer almamasına rağmen Mudanya Belediyesi ile kurduğumuz kontak ile 'Devremülk' organizasyonu ile üyelerimize aileleriyle tatil imkanı sağlamanın hedeflerini ortaya koyuyoruz. TSYD E-Spor Merkezi'ni hayata geçiriyoruz. Kış turizminin başkenti Uludağ olacak. Mega projemiz budur. Bu proje Türkiye'ye mal olacak, şubemizin imza eseri olacak. Spor Zirvesi ile hem Uludağ'ın marka değerine katkı sağlanacak, hem üyelerimiz Uludağ'da konaklama şansına sahip olacak hem de paydaşlarımız PR yapma fırsatı yakalayacak" dedi.
Göreve geldiğinde yapmak istediği projelerden bahseden TSYD Başkan adayı Cemal Ekentok, "Bizim görevimiz, üyelerimizin mutluluğu ve bu derneğin Bursa Şubesindeki aidiyet duygularının artmasıdır. Spor medyası zor günler geçiriyor. Salonlarda, medyadan arkadaşların bulunması için çalışmalar yapacağım. Kongrenin hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.
Gerçekleştirilen seçim sonucu kullanılan 50 oyun 30'unu alan Mehmet Ali Ekmekçi güven tazeledi. Ahmet Cemal Ekentok ise 20 oy aldı.
Yeni yönetim ise şu şekilde; Mehmet Ali Ekmekçi, İhsan Altıkardeş, Barış Yalım, Volkan Tezcan, Uğur Dinar, Ozan Demir, Saadettin Tamer Avcı, Metin Araç (Yedek), Ali Şahin (Yedek), Ali Osman Akın (Yedek), Sadullah Organ (Yedek), Sedat Yoğurtçu (Yedek), Fehim Ferik (Yedek), Ersel Peker (Yedek)
Denetleme Kurulu'nda ise kadro;
İlhan Öztat, İsmail Öztat ve Mehmet Çetinkaya olurken, Erdal Nural ve Hakan Işıkkent ise yedek denetleme kuruluna seçildi. - BURSA
Son Dakika › Yerel › TSYD Bursa Şubesi Başkanı Mehmet Ali Ekmekçi 3. kez seçildi - Son Dakika
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