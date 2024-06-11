TTK Gelik İşletmesi'nde maden şehitleri için Kuran-ı Kerim okundu

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Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Karadon Müessese Müdürlüğü'ne bağlı Gelik İşletmesi'nde maden ocağında çalışan maden işçileri, 4 Haziran 2024 tarihinde meydana gelen göçükte şehit olan Tevfik Soy ve tüm maden şehitleri adına Kuran-ı Kerim okuyarak dua etti.

TTK'ya bağlı Karadon Müessese Müdürlüğü'ne bağlı Gelik İşletmesi'nde, 11 Haziran 2024 tarihinde 08: 00-16: 00 vardiyası öncesinde düzenlenen programa, TTK Genel Müdürü Muharrem Kiraz, TTK Genel Müdür Yardımcısı Fazlı Uncu, TTK Karadon Müessese Müdürü Recep Ayyıldız, işletme ve kurum müdürleri, sendika yöneticileri ve madenciler katıldı.

Okunan Kuran- Kerim'in ardından şehit olan Tevfik Soy ile tüm maden şehitlerine Allah'tan rahmet dilenerek dua edildi. - ZONGULDAK