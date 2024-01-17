TTK Genel Müdürü GMİS\'i ziyaret etti

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Genel Müdürü Muharrem Kiraz, GMİS'i ziyaret ederek Genel Başkan Hakan Yeşil ve yönetim kuruluyla bir araya geldi.

TTK Genel Müdürü Muharrem Kiraz, GMİS'i ziyaret ederek Genel Başkan Hakan Yeşil ile görüştü. Ziyarette, GMİS Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, Genel Sekreter Yener Arslanbuğa, Genel Mali Sekreter Yalçın Yiğit ile Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir hazır bulundu. Kiraz, Genel Başkan Yeşil'e maden işçilerinin yeraltında tahkimat olarak kullandığı ve deprem bölgesinde ki arama kurtarma çalışmalarında kullanılan domuz damını tasvir eden heykel takdim etti.

Ziyarette, TTK'ya istihdam edilen 2 bin yeni pano ayak üretim işçisinin işe başlama süreçleri, yedek işçi adaylarının çağırılma süreçleri, müesseselere ayrılan kontenjanlar ve çeşitli konularda görüş alışverişinde bulunuldu. - ZONGULDAK