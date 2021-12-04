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Tufanbeyli Belediye Meclisinde engelleri aşan oturum - Son Dakika

Tufanbeyli Belediye Meclisinde engelleri aşan oturum

04.12.2021 09:20
Tufanbeyli Belediye Meclisinde engelleri aşan oturum

Tufanbeyli Belediye Başkanı Remzi Ergü, Aralık ayı meclis toplantısında makamını engelli vatandaşlara bıraktı.

Tufanbeyli Belediye Başkanı Remzi Ergü, Aralık ayı meclis toplantısında makamını engelli vatandaşlara bıraktı. Başkanlık makamında oturan bedensel engelli Kemal Özen'den müsaade isteyerek konuşma yapan Belediye Başkanı Remzi Ergü, ilçede engelli vatandaşlar adına farkındalık oluşturmak için makamlarını Yasin Çolak, Kemal Özen ve Fatih Atila'ya bıraktı.

Tufanbeyli Belediye Başkanı Remzi Ergü, engelli kardeşlerinin meclisi onurlandırdığını ifade etti.

Engelliler adına farkındalık oluşturmak Aralık ayı oturumunda belediye başkanı ve katip üyelik makamlarını teslim ederek engelli vatandaşların Dünya Engeliler Günü'nü kutladı.

Ergü; "Dünya onların iyi kalpleri ile belki de ayakta duruyor. Devlet ve millet olarak tarihten bu yana dezavantajlı kişileri hep bağrına basmış bir milletiz. Hükümetimizde olağanüstü çalışmalar yapmıştır. Bizde engelliler günü için ilçemizde farkındalık oluşturmak istedik hem engelli vatandaşlarımızı hem de ailelerine meclisimizi onurlandırdıkları için teşekkür ediyoruz" dedi.

Başkanlık makamına oturan Kemal Özen, bu anlamlı etkinlik için Tufanbeyli belediyesine teşekkür ederek

"Belediye başkanımıza teşekkür ediyoruz. Devletimiz ailelerimiz toplum olarak hep birlikte hayatı paylaştığımız için mutluyuz. Engelliler günümüz kutlu olsun" diye konuştu.

Sizler bizim hayatımızın anlamısınız diyen Başkan Remzi Ergü, Tufanbeyli belediyesi ve meclis adına engellilere teşekkür ederek hediyelerini takdim etti. - ADANA

Tufanbeyli Belediye Meclisinde engelleri aşan oturum
Tufanbeyli Belediye Meclisinde engelleri aşan oturum
Tufanbeyli Belediye Meclisinde engelleri aşan oturum
Tufanbeyli Belediye Meclisinde engelleri aşan oturum

Tufanbeyli, Remzi Ergü, Engelli, Aralık, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Tufanbeyli Belediye Meclisinde engelleri aşan oturum - Son Dakika


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