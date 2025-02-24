Tuğçe Duyuş Türkiye İkincisi, Gaziosmanpaşa Karate Takımı Türkiye 3'üncüsü Oldu - Son Dakika
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Tuğçe Duyuş Türkiye İkincisi, Gaziosmanpaşa Karate Takımı Türkiye 3'üncüsü Oldu

Tuğçe Duyuş Türkiye İkincisi, Gaziosmanpaşa Karate Takımı Türkiye 3\'üncüsü Oldu

Trabzon'da düzenlenen Türkiye Büyükler, İşitme Engelliler, Para Karate ve Veteranlar Karate Şampiyonası'nda Gaziosmanpaşa Belediyesi Spor Kulübü sporcusu Tuğçe Duyuş, İşitme Engelli Kadınlar Kata dalında Türkiye 2'ncisi olarak başarı gösterdi. Büyük Erkek Takım Kata dalında ise takım, Türkiye 3'üncüsü oldu.

24.02.2025 15:07  Güncelleme: 15:19
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Trabzon'da düzenlenen Türkiye Büyükler, İşitme Engelliler, Para Karate ve Veteranlar Karate Şampiyonası'nda, Gaziosmanpaşa Belediyesi Spor Kulübü sporcusu Tuğçe Duyuş Türkiye ikincisi olarak, ilçeyi gururlandırdı. Gaziosmanpaşa Belediyesi Spor Kulübü, Büyük Erkek Takım Kata dalında da üçüncü olmayı başardı.

Trabzon'un ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye Karate Şampiyonası, 44 ilden 550 sporcuyu bir araya getirdi. Beşirli Spor Kompleksi'nde yapılan organizasyon, Türkiye Büyükler, İşitme Engelliler, Para Karate ve Veteranlar Karate kategorilerinde düzenlendi. Heyecan dolu müsabakaların yaşandığı şampiyonada, Gaziosmanpaşa Belediyesi Spor Kulübü sporcuları, göz dolduran performanslarıyla kürsüde yer almayı başardı.

Gaziosmanpaşa Belediyesi Spor Kulübü sporcusu Tuğçe Duyuş, İşitme Engelli Kadınlar Kata dalında Türkiye 2'ncisi olarak önemli bir dereceye imza attı. Büyük Erkek Takım Kata dalında ise Gaziosmanpaşalı sporcular; Ozan Parlak, Efe Dağ, Arda Duman ve Muhammed Ali Baysal'dan oluşan takım, Türkiye 3'üncüsü oldu. Turnuvanın ardından madalyaları takdim edilen sporcular büyük sevinç yaşadı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Tuğçe Duyuş Türkiye İkincisi, Gaziosmanpaşa Karate Takımı Türkiye 3'üncüsü Oldu - Son Dakika

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