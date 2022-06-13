TÜGİAD Eskişehir Şube Başkanı Serkan Can Zengin Açıklaması - Son Dakika
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TÜGİAD Eskişehir Şube Başkanı Serkan Can Zengin Açıklaması

13.06.2022 12:36
TÜGİAD Eskişehir Şube Başkanı Serkan Can Zengin Açıklaması

TÜGİAD Eskişehir Şube Başkanı Serkan Can Zengin ve yönetim kurulu üyeleri, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Prof. Dr. M. Öcal Oğuz ile Ankara'da Eskişehir için bir araya gelerek, "Eskişehir UNESCO kenti olmalı. UNESCO gezginlerini Eskişehir'e çekeceğiz" dedi.

TÜGİAD Eskişehir Şube Başkanı Serkan Can Zengin ve yönetim kurulu üyeleri, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Prof. Dr. M. Öcal Oğuz ile Ankara'da Eskişehir için bir araya gelerek, "Eskişehir UNESCO kenti olmalı. UNESCO gezginlerini Eskişehir'e çekeceğiz" dedi.

Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD) Eskişehir Şube Başkanı Serkan Can Zengin, Başkan Yardımcısı Ersen Çıra, Başkan Yardımcısı Mert Ünal, Genel Sekreter Ali Önal ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Adem Koç; Ankara'da UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Prof. Dr. M. Öcal Oğuz ile bir araya geldi. Yapılan ziyarette, Eskişehir'in tarihi ve kültürel değerlerinin koruma altına alınması, Eskişehir'in bir UNESCO kenti haline gelerek dünya çapında turizmde daha çok ön plana çıkarılmasına yönelik yapılabilecek iş birliği ve çalışmalar ele alındı.

"Eskişehir'i UNESCO kenti haline getirmek istiyoruz"

Serkan Can Zengin ziyaretle ilgili yaptığı açıklamada, "Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü olan ve şehirlerdeki kültürel hazinelerin ve değerlerin korunmasında çok önemli bir yeri olan UNESCO çerçevesinde Eskişehir'i öne çıkarmak ve bir UNESCO kenti haline getirmek istiyoruz. Eskişehir'in somut ve somut olmayan miraslarının incelenmesi ve gelecek kuşaklara korunarak aktarılmasını çok önemsiyoruz" dedi.

"Eskişehir'in kalkınmasına da büyük katkı sağlayacak"

Serkan Can Zengin, "Entelektüel belleğe katkı sağlamak ve gelecek kuşaklar nezrinde bir farkındalık oluşturmak yanında, UNESCO değerlerinin kuşaktan kuşağa aktarılması Eskişehir'in kalkınmasına da büyük katkılar sağlayacaktır. Binlerce yıllık geçmişiyle Eskişehir UNESCO gezginlerini çekecek potansiyele sahiptir ve bir UNESCO kenti olmalıdır" diye konuştu.

"Şehrimizin kültürü ve değerleri bizlere emanet"

Eskişehir'de belediyeler, odalar ve işletmelerin Birleşmiş Milletler 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri doğrultusunda çalışmalar yürütmesi gerektiğini söyleyen Zengin, "TÜGİAD Eskişehir Şubesi olarak biz de bu yönde çalışmalara destek vermeye her zaman hazırız. Çünkü şehrimizin kültürü ve değerleri bizlere emanet" diyen Serkan Can Zengin ekledi: "Bu anlamda UNESCO Türkiye Milli Komisyonu ve kıymetli Başkanı Prof. Dr. M. Öcal Oğuz ile bir araya geldik ve bu konuda yapabileceğimiz iş birliklerini ve çalışmaları konuştuk. Sayın Prof. Dr. M. Öcal Oğuz'a yakın ilgisi için çok teşekkür ediyoruz" dedi.

"Büyük bir mutlulukla"

Prof. Dr. M. Öcal Oğuz da, TÜGİAD Eskişehir Şube Başkanı Serkan Can Zengin ve yönetiminin ziyaretinden büyük bir memnuniyet duyduklarını belirterek, UNESCO'ya yönelik Eskişehir'in değerlerinin tanıtılmasında ve korunmasında iş birliği yapmaktan mutluluk duyacaklarını ifade etti. - ESKİŞEHİR

TÜGİAD Eskişehir Şube Başkanı Serkan Can Zengin Açıklaması
TÜGİAD Eskişehir Şube Başkanı Serkan Can Zengin Açıklaması

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Kaynak: İHA

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