TÜİK 2024: Melikgazi, Konut Satışında 14. Sırada

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2024 yılında en fazla konut satışı yapılan 25 ilçeyi sıraladı. Melikgazi'de 2024 yılı içerisinde toplam 13 bin 081 adet konut satışı yapılırken, konut satışının en fazla olduğu 619 ilçe arasında 14. sırada yer aldı.

Melikgazi'de hatırı sayılır yatırım ve projeleri ile ilçeyi cazibe merkezi haline getiren Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi'nin bir yaşam merkezi haline gelmesi için büyük bir özveri ile çalıştıklarını belirterek şunları söyledi;

"Gelişen ve büyüyen Melikgazi'miz, yaptığımız hizmet ve projelerle her geçen gün daha cazip bir yaşam merkezi haline geliyor. İlçemizde alt yapı ve üst yapı çalışmaları, nitelikli yollar, parklar, devasa yeşil alanlar, pazarlar, her yaş kesimine hitap eden sosyal tesisler, kurslar, kütüphaneler, okullar, aile sağlık merkezleri ve daha pek çok hizmeti vatandaşlarımıza sunuyoruz. Türkiye'ye örnek olan birbirinden güzel hizmetlere imzamızı atıyoruz. Bilindiği gibi rekorların, "en"lerin belediyesiyiz. Melikgazi'mizde her kesime, her yaşa hitap eden hizmetlerimiz mevcut. Gençlerimiz için okullarımız ve Akıl Küpü Kütüphanelerimiz, emeklilerimiz için Eski Çınarlar Yaşam Merkezlerimiz, kadınlara özel sosyal tesislerimizle ailede her bireye özel hizmet sağlıyoruz. Tabi Melikgazi Belediyesi olarak kentsel dönüşümdeki başarımız aşikar. İlçemizin 6 farklı bölgesinde kapsamlı kentsel dönüşüm çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Kentsel dönüşümle gecekonduları kaldırarak modern ve güvenilir yapılar inşa etmenin yanı sıra yaptığımız çevre düzenleme çalışmaları ile yeni yaşam alanları kazandırıyoruz. Devasa yeşil alanlarımızla ilçemize nefes aldırıyoruz. Bizim sloganımız her zaman "Fidan değil; ağaç dikiyoruz!". Kültürel etkinlikler bizim için olmazsa olmaz! Kültürel etkinlikleri gerçekleştireceğimiz Nazmi Toker Görsel Sanatlar Merkezi gibi farklı ve cazip projelerimizle ileriye dönük yatırımlarımız da söz konusu. Tüm bunlar ilçemizin yaşanabilir ve tercih edilen bir ilçe olması noktasında bazı örnekler. Rekorlarımızı vatandaşlarımız için kırıyoruz. TÜİK 2024 yılı verilerinde konut satışının en fazla olduğu ilçeler arasında yer aldık. Bu da yaptığımız çalışmalarımızın doğru ve yerinde olduğunu bir kez daha gösterdi. Melikgazi'mizi büyütmeye, geliştirmeye devam edeceğiz." - KAYSERİ