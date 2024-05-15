TÜİK verilerine göre Türkiye\'de aile yapısı değişiyor

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), "15-21 Mayıs Aile Haftası"na özel olarak yayımladığı haber bülteninde, ülkemizdeki aile yapısını ortaya koyan temel istatistiklere yer verdi.

TÜİK verilerine göre; Türkiye'de 2008 yılında 4 kişi olan ortalama hane halkı büyüklüğü, azalma eğilimi göstererek 2023 yılında 3,14 kişiye düştü. Erzurum'da ise ortalama hane halkı büyüklüğü 2023 yılında 3,48 olarak hesaplandı. Erzurum'da türlerine göre hane halkı dağılımı ise şöyle gerçekleşti: Erzurum'da 205 bin 813 hane bulunuyor. 36 bin 630 hanede tek kişi yaşıyor. 138 bin 121 hanede çekirdek aile (eşler ve çocuklardan oluşan aile) yaşıyor. 26 bin 421 hanede en az bir çekirdek aile ve diğer kişilerden oluşan hane halkı (en az bir çekirdek aile ile çekirdek aile üyesi olmayan en az bir kişiden oluşan aile) yaşıyor. 4 bin 641 hanede çekirdek aile bulunmayan birden fazla kişiden oluşan hane halkı (aralarında eş, anne-çocuk veya baba-çocuk ilişkisi olmayan fertlerden oluşan aile) yaşıyor. Ortalama hane halkı büyüklüğü; aynı konutta ya da aynı konutun bir bölümünde yaşayan kişilerin toplam sayısını ifade ediyor. - ERZURUM