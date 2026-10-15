Tüketiciler Birliği Başkanı Şahin, altın için oto ekspertiz benzeri kontrol önerdi - Son Dakika
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Tüketiciler Birliği Başkanı Şahin, altın için oto ekspertiz benzeri kontrol önerdi

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Tüketiciler Birliği Başkanı Şahin, altın için oto ekspertiz benzeri kontrol önerdi
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Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, altın alırken veya bozdururken dolandırılmamak için ayar evlerinde ekspertiz yaptırılması gerektiğini söyledi. Şahin, oto ekspertiz benzeri bu kontrolün darphanede basılan altınlar hariç bilezik ve takılarda da yapılmasını önerdi.

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin; altın alırken veya bozdururken vatandaşların dolandırılmamak için ayar evlerinde ekspertiz yaptırmaları gerektiğini söyledi. Şahin, "Oto ekspertizdeki olay altında da var" dedi.

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin; altın alım ve satımında vatandaşların ve sarrafların mağduriyet yaşamaması için önemli uyarılarda bulundu. Altınların ayarını ölçen cihazlarla gerçek değerinin tespit edilebildiğini belirten Şahin, özellikle bilezik ve takı alırken ya da bozdururken ayar kontrolü yaptırılmasını tavsiye etti. Altınlar için de oto ekspertizine benzer bir sistemin bulunduğunu ifade eden Şahin, "Artık altınlar için de ekspertiz yapılabiliyor. 'Ayar evi' dediğimiz, her şehirde sarrafların içerisinde altınların, bileziklerin ve takıların ayarını ölçen makineler var. Aynı oto ekspertizde olduğu gibi, arabayı gösterip bir problem varsa önceden öğreniyoruz. Aynı şey sarraflar için de geçerli" diye konuştu.

"Altının ayarı düşük olabilir"

Vatandaşların satın aldıkları veya bozdurdukları altınların ayarının düşük olabileceğine ya da altının yalnızca altın suyuna batırılmış olabileceğine dikkat çeken Şahin, bu riskin göz ardı edilmemesi gerektiğini belirtti. Ayar ölçüm cihazları sayesinde altının gerçek ayarının öğrenilebildiğini kaydeden Şahin; "Bu cihazla altının ayarının gerçekte ne olduğunu öğrenebiliyoruz. Sarraflar da bunu yapıyor ve kandırılmıyoruz" ifadelerini kullandı. Darphanede basılan altınlar dışındaki bilezik ve takıların alımında veya bozdurulmasında kontrolün önemine değinen Şahin, vatandaşların işlem öncesinde ayar evlerine başvurmasını önerdi. Şahin; "Darphanede basılan altınlar hariç, onun dışındaki bilezik ve takıları alıyorsak veya bozduruyorsak kesinlikle önce bir ayar evinde değerini öğrenip kandırılmadan almamız bizim için daha sağlıklı olur. Oto ekspertizdeki olay altında da var" dedi.

Kaynak: İHA
DolandırıcılıkMahmut ŞahinEkonomiFinansYerelSon Dakika

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