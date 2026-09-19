TÜKODER Erzurum Şubesi, 23 bin TL'ye varan kuaför işlemlerinde fiş ve fatura istedi - Son Dakika
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TÜKODER Erzurum Şubesi, 23 bin TL'ye varan kuaför işlemlerinde fiş ve fatura istedi

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TÜKODER Erzurum Şubesi, 23 bin TL\'ye varan kuaför işlemlerinde fiş ve fatura istedi
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TÜKODER Erzurum Şube Başkanı Gamze İspirli, kuaför ve güzellik salonlarında 8 bin liradan 23 bin liraya ulaşan fiyat şikâyetlerine dikkat çekerek hizmet öncesi fiyat bildirimi ve fiş/fatura istedi. İspirli, fiyatlandırma ve belgelendirmede denetimlerin artırılmasını istedi.

Tüketiciyi Koruma Derneği (TÜKODER) Erzurum Şube Başkanı Gamze İspirli, kuaför ve güzellik salonlarında uygulanan fiyatlara ilişkin tüketici şikayetlerine dikkat çekerek, hizmet öncesinde fiyatların açıkça bildirilmesi ve yapılan ödemelerin fiş veya fatura ile belgelendirilmesi gerektiğini söyledi.

Son dönemde özellikle saç boyama, balyaj ve bakım işlemlerinde işletmeler arasında ciddi fiyat farklılıklarının yaşandığını belirten İspirli, sosyal medyaya yansıyan bir örnekte boya ve balyaj işlemi için 23 bin lira ödendiğinin ifade edildiğini kaydetti.

Benzer hizmetler için 8 bin liradan başlayıp 20-23 bin liraya kadar ulaşan rakamların konuşulduğunu ifade eden İspirli, meselenin yalnızca fiyatların yüksekliği olmadığını, tüketicinin hizmet öncesinde ne kadar ödeyeceğini bilmesinin ve yaptığı ödemenin belgesini almasının da temel bir tüketici hakkı olduğunu vurguladı.

"Tüketici ne ödeyeceğini önceden bilmeli"

İşletmelerin sundukları hizmete, kullanılan ürüne ve uygulamanın niteliğine göre farklı fiyatlar belirleyebileceğini dile getiren İspirli, şunları söyledi: "Bir işletmede 8 bin liraya sunulan bir hizmetin başka bir işletmede daha yüksek bir bedelle sunulması mümkün olabilir. Ancak tüketici kuaför koltuğuna oturmadan önce hangi işlem için ne kadar ödeyeceğini açıkça bilmelidir. İşlem tamamlandıktan sonra 'saçınız uzundu, daha fazla ürün kullanıldı, ekstra bakım yapıldı' gibi gerekçelerle tüketicinin karşısına beklemediği bir hesap çıkarılmamalıdır. Ek bir hizmet verilecekse bunun bedeli önceden bildirilmeli ve tüketicinin onayı alınmalıdır."

"Fiş ve fatura verilmediğine ilişkin şikayetler geliyor"

Kuaför ve güzellik salonlarıyla ilgili bir başka önemli konunun da yapılan ödemelerin belgelendirilmesi olduğunu belirten İspirli, yüksek tutarlarda ücret tahsil edilmesine rağmen fiş veya fatura verilmediğine ilişkin tüketici şikayetleri bulunduğunu söyledi.

İspirli, "Bugün 10 bin, 15 bin, 20 bin, hatta 23 bin liraya ulaşan kuaför işlemlerinden söz ediyoruz. Buna rağmen tüketicilerden 'Ödememi yaptım ancak fiş veya fatura verilmedi' şeklinde şikayetler geliyor. Vatandaşlarımız yaptıkları ödemenin belgesini mutlaka talep etsin. Belge verilmemesi halinde de ilgili mercilere başvurmaktan çekinmesinler. Kayıt dışılık yalnızca kamuyu değil, bir uyuşmazlık yaşandığında hakkını aramak isteyen tüketiciyi de mağdur eder." diye konuştu.

TÜKODER'den denetim çağrısı

Kuaför ve güzellik salonlarında fiyat tarifelerinin tüketicilerin rahatlıkla görebileceği şekilde bulundurulmasının önemine işaret eden İspirli, fiyatlandırma, tüketicinin önceden bilgilendirilmesi ve tahsilatların belgelendirilmesi konusunda denetimlerin artırılması çağrısında bulundu.

İspirli, sözlerini şöyle tamamladı: "Biz kimsenin emeğinin karşılığını almasına karşı değiliz. Kuaför de emeğinin karşılığını alsın, ancak tüketici de neye ne kadar ödediğini önceden bilsin ve ödediği paranın belgesini alabilsin. Fiyatlar şeffaf, hizmetler kayıtlı ve rekabet adil olmalıdır. Tüketici sahipsiz değildir."

Kaynak: İHA
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