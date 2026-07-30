Tuna Nehri'nde Tarihi Düşüş

Sırbistan Hidrometeoroloji Enstitüsü yetkilisi Dejan Vladikovic, Tülkedeki bazı ölçüm istasyonlarında Tuna Nehri'ndeki su seviyesinin son 50 yılın en düşük değerlerine gerilediğini bildirdi.

Avrupa'nın en büyük nehirlerinden biri olan Tuna'da aşırı sıcakların etkisiyle su seviyeleri kritik noktalara gerilerken, özellikle Sırbistan'daki ölçüm istasyonlarında tarihi düşüşler kaydedildi. Sırbistan Hidrometeoroloji Enstitüsü'nden Dejan Vladikovic, ülkedeki bazı ölçüm istasyonlarında Tuna Nehri'ndeki su seviyesinin son 50 yılın en düşük değerlerine gerilediğini açıkladı. Hırvatistan sınırı yakınlarındaki Bezdan'da su seviyesi, referans noktası baz alınarak eksi 120 santimetre olarak ölçüldü.

Düşük su seviyesi nedeniyle nehrin görünümü tamamen değişirken, bazı yerlerde nehrin neredeyse ortasına kadar yürüyerek ulaşmak mümkün hale geldi. Nehrin çekilmesi, bazı kesimlerde tekneler ve küçük gemilerin karaya oturmasına ve kıyının yıllardır su altında bulunan bölümlerinin açığa çıkmasına neden oldu.

Novi Sad şehri sakinleri, hayatları boyunca böyle bir manzara ile karşılaşmadıkları ifade etti.

Hırvatistan'da 90 yıllık gemi enkazı ortaya çıktı

Hırvatistan'da Opatovac yakınlarında ise Tuna yatağında yaklaşık 90 yıllık bir gemi enkazı ortaya çıktı. Onlarca yıldır su altında kalan geminin gün yüzüne çıkması, su seviyesinin ne kadar düştüğünü gözler önüne serdi.

Bulgaristan'da mamuta ait kalıntılar gün yüzüne çıktı

Bulgaristan'da nehir seviyesindeki rekor düşüşün ardından bir mamuta ait olduğu düşünülen kalıntılar gün yüzüne çıktı. Ülkenin kuzeyindeki Ryahovo köyünde nehir yatağında bulunan kalıntılar arasında alt çene kemiği, iki diş ve mamuta ait olduğu düşünülen kaburga kemikleri tespit edildi.

Sulama faaliyetleri geçici olarak durduruldu

Kuraklık nedeniyle Tuna havzasında bazı kesimlerde sulama faaliyetleri geçici olarak durduruldu. Uzmanlar, kurak dönemin devam etmesi ve yağış görülmemesi halinde su seviyesinin daha da düşebileceği uyarısında bulunuyor.

Sırbistan'da Tuna'nın daha düşük bir seviyeye indiği tek dönem eksi 143 santimetre olarak kaydedildiği 1909 yılı olmuştu.