Tuncay Sonel Erzurum'a Getirildi

(ERZURUM) - Gülistan Doku soruşturması kapsamında Elazığ'da gözaltına alınan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel, sabah saatlerinde Erzurum'a getirildi.

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı, Gülistan Doku soruşturması kapsamında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel hakkında işlem yapılmak üzere gereğinin takdir ve ifası için Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'na yazı yazdı. Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yazısına istinaden soruşturma başlatan Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Sonel, Elazığ'da gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü tarafından oluşturulan bir ekip, Elazığ'a giderek Sonel'i sabah saatlerinde Erzurum'a getirdi.

Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Sonel, buradaki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecek.