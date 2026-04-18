Tuncay Sonel Gözaltında

(TUNCELİ) -Haber: Caner Aktan

Gülistan Doku soruşturması kapsamında Elazığ'da gözaltına alınan dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel, Erzurum'a götürülüyor. Sonel, Tunceli Pertek İlçe Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi ardından Erzurum'dan gelen ekibe teslim edilerek sorgulanmak üzere yola çıkarıldı.

Tunceli'de Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişmeler yaşandı. İçişleri Bakanlığı, dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel hakkında soruşturma başlatarak müfettiş görevlendirdi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Sonel'in açığa alındığı bildirildi. Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Tuncay Sonel Elazığ'da gözaltına alındı.

Soruşturma dosyasında yer alan bilgilere göre, şüpheli hakkında 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca, delillerin karartılma ihtimali ve soruşturmanın selameti gerekçesiyle gözaltı işlemi uygulanmasına karar verildi.

Sonel, Elazığ Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kaldığı otelden gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Sonel, daha sonra Tunceli Pertek İlçe Devlet Hastanesi'nde geçirildiği sağlık kontrolünün ardından Erzurum'dan gelen ekibe teslim edilerek sorgulanmak üzere yola çıkarıldı.