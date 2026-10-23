Tunceli Belediyesi Eş Başkanı Cevdet Konak, örgüt propagandası davasından beraat etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Tunceli Belediyesi Eş Başkanı Cevdet Konak, örgüt propagandası davasından beraat etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tunceli Belediyesi Eş Başkanı Cevdet Konak, örgüt propagandası davasından beraat etti
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yerine kayyım atanan Tunceli Belediyesi Eş Başkanı Cevdet Konak, 'örgüt propagandası yapmak' suçlamasıyla yargılandığı davadan beraat etti. Tunceli 1. Ağır Ceza Mahkemesi, suçun yasal unsurlarının oluşmadığına işaret ederek beraat kararı verdi.

Haber: Caner AKTAN

(TUNCELİ) - Yerine kayyım atanan Tunceli Belediyesi Eş Başkanı Cevdet Konak, "örgüt propagandası yapmak" suçlamasıyla yargılandığı davadan beraat etti.

Yerine kayyım atanan Tunceli Belediye Eş Başkanı Cevdet Konak hakkında, 2024 yılında katıldığı etkinliklerde yaptığı konuşmalar gerekçe gösterilerek açılan davada karar çıktı.

Tunceli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasında, Konak'ın avukatı Fatma Kalsen, savcılığın esas hakkındaki mütalaasına karşı yaptığı savunmada, suçlamaları reddetti. Konuşmalarda herhangi bir örgüt adı veya ambleminin bulunmadığını belirten Kalsen, anılan kişilerin isimlerinin zikredilmesinin tek başına propaganda suçunu oluşturmayacağını savundu.

Tunceli 1. Ağır Ceza Mahkemesi, Konak'a yöneltilen suçun "yasal unsurlarının oluşmadığına" işaret ederek, beraatine hükmetti.

Kaynak: ANKA
Tunceli BelediyesiCevdet KonakPolitikaTunceliKayyumGüncelYerelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cinsel ilişki, şantaj ve idam İşte dünyanın konuştuğu olayın perde arkası Cinsel ilişki, şantaj ve idam! İşte dünyanın konuştuğu olayın perde arkası
Behzat Ç. yeni sezonuyla döndü Erdal Beşikçioğlu’nun dizideki akıbeti belli oldu Behzat Ç. yeni sezonuyla döndü! Erdal Beşikçioğlu’nun dizideki akıbeti belli oldu
Sarıgül ve korumasına ait olduğu öne sürülen görüntüler için Kriminal Büro’ya talimat Sarıgül ve korumasına ait olduğu öne sürülen görüntüler için Kriminal Büro'ya talimat
İki anket şirketi, iki farklı tablo: Gündemar’da Yeni Parti, ORC’de AK Parti birinci İki anket şirketi, iki farklı tablo: Gündemar'da Yeni Parti, ORC'de AK Parti birinci
Operasyon sırasında ortalık karıştı Özel Harekat polisini zor tuttular Operasyon sırasında ortalık karıştı! Özel Harekat polisini zor tuttular
Bakan Uraloğlu açılışını yaptı İki ilçe arasındaki mesafe 24 dakikaya düştü Bakan Uraloğlu açılışını yaptı! İki ilçe arasındaki mesafe 24 dakikaya düştü
16:47
Yunanistan Kara Kuvvetleri, “anti-drone kafes“ sistemini kullanmaya başladı
Yunanistan Kara Kuvvetleri, "anti-drone kafes" sistemini kullanmaya başladı
16:46
Bahçeli: 7 Şubat 2027’de olağan kongremizi gerçekleştireceğiz
Bahçeli: 7 Şubat 2027'de olağan kongremizi gerçekleştireceğiz
16:39
Faiz indirimi Borsa İstanbul’u kurtarmadı: BIST 100 yüzde 4’ten fazla değer kaybetti
Faiz indirimi Borsa İstanbul'u kurtarmadı: BIST 100 yüzde 4'ten fazla değer kaybetti
16:38
Rusya ve Ukrayna arasındaki ateşkes sağlandı: 29 Ekim’de başlıyor
Rusya ve Ukrayna arasındaki ateşkes sağlandı: 29 Ekim'de başlıyor
16:21
Aziz Yıldırım’ın Slavia Prag golü sonrası “Galatasaray’ı yenin“ dediği öne sürüldü
Aziz Yıldırım'ın Slavia Prag golü sonrası "Galatasaray'ı yenin" dediği öne sürüldü
15:08
Fatih Erbakan, DEM’in kalesinde ana dilde eğitim sözü verdi
Fatih Erbakan, DEM'in kalesinde ana dilde eğitim sözü verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2026 17:08:13. #7.13#
SON DAKİKA: Tunceli Belediyesi Eş Başkanı Cevdet Konak, örgüt propagandası davasından beraat etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei