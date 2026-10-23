Tunceli Belediyesi Eş Başkanı Cevdet Konak, örgüt propagandası davasından beraat etti

Haber: Caner AKTAN

(TUNCELİ) - Yerine kayyım atanan Tunceli Belediyesi Eş Başkanı Cevdet Konak, "örgüt propagandası yapmak" suçlamasıyla yargılandığı davadan beraat etti.

Yerine kayyım atanan Tunceli Belediye Eş Başkanı Cevdet Konak hakkında, 2024 yılında katıldığı etkinliklerde yaptığı konuşmalar gerekçe gösterilerek açılan davada karar çıktı.

Tunceli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasında, Konak'ın avukatı Fatma Kalsen, savcılığın esas hakkındaki mütalaasına karşı yaptığı savunmada, suçlamaları reddetti. Konuşmalarda herhangi bir örgüt adı veya ambleminin bulunmadığını belirten Kalsen, anılan kişilerin isimlerinin zikredilmesinin tek başına propaganda suçunu oluşturmayacağını savundu.

Tunceli 1. Ağır Ceza Mahkemesi, Konak'a yöneltilen suçun "yasal unsurlarının oluşmadığına" işaret ederek, beraatine hükmetti.