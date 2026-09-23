Tunceli\'de 26\'ncı kez kan bağışında bulunan Serdar Çetindağ\'a gümüş madalya verildi

Tunceli'de düzenli kan bağışında bulunan 20'nin üzerinde bağışçıya madalyaları takdim edildi.

Türk Kızılay Tunceli Şubesi'nde düzenli kan bağışında bulunan bağışçılar için madalya takdim programı düzenlendi. Programa, Kızılay Tunceli Başkanı Dr. İlksen Orhan, Elazığ Kızılay Kan Bağış Merkezi Müdürü Dr. Natik Şükürullayev ve düzenli kan bağışçıları katıldı. Programda 20'nin üzerinde bağışçıya, kan bağışındaki süreklilikleri dolayısıyla madalyaları takdim edildi.

Kan bağışının yanı sıra Tunceli'deki dayanışma kültürünün önemine dikkat çeken Kızılay Tunceli Başkanı Dr. İlksen Orhan, "Bugün Türk Kızılay Tunceli Şubemizde düzenli kan bağışında bulunarak hayat kurtarmaya katkı sunan kıymetli bağışçılarımızla bir araya geldik. Farklı hayatlara, farklı mesleklere, farklı hikayelere sahip 20'nin üzerinde bağışçımıza bugün madalyalarını takdim edeceğiz ve bu insanların aynı amaç etrafında buluşması bizim için çok anlamı. Tunceli, özellikle kan bağışı, yardımlaşma ve dayanışma gerektiren durumlarda çok hızlı bir şekilde bir araya gelebilen, sahaya çıkılması gerektiği durumlarda çok hızlı kenetlenebilen ve çok hızlı bir şekilde pozisyon alabilen bir il. İlimizin bu dayanışma kültürü bizim için oldukça kıymetli. Kan bağışı hiç tanımadığımız inşalara doğrudan ulaşabildiğimiz nadir dayanışma örneklerinden biridir. Bugün takdim ettiğimiz madalyalar, aslında düzenli olarak bu şişe gönül veren bağışçılarımız için de birer hatıra olarak kalacak. Bu noktada bütün bağışçılarımıza teşekkür ediyorum. Bizler Kızılay Tunceli İl Merkezi olarak kan bağışının önemini ve sürekliliğini her zaman hatırlatmaya ve bununla ilgili çalışmalar yapmaya devam edeceğiz" dedi.

"Kan acil bir ihtiyaç değil, sürekli ihtiyaçtır"

Elazığ Kızılay Kan Bağış Merkezi Müdürü Dr. Natik Şükürullayev ise kan bağışının sürekli bir ihtiyaç olduğunu belirterek, "Bugün Tunceli Kızılay Şube Başkanımızla beraber düzenli kan bağışı yaparak madalya hak eden bağışçılarımızla bir araya geldik. Onlarla duygularımızı paylaştık, tanıştık ve madalyalarını takdim ettik. Güzel bir etkinlik oldu. Kan bağışı yapmak isteyen vatandaşlarımıza sesleniyorum. Kan acil bir ihtiyaç değil, sürekli ihtiyaçtır. Tüm vatandaşlarımızı kan bağışı yaparak 3 hayat kurtarmaya davet ediyorum" diye konuştu.

26'ncı kez kan bağışında bulunarak gümüş madalya almaya hak kazanan Serdar Çetindağ da "26'ncı kez kan verdiğim için gümüş madalya kazandım. Bunun mutluluğu içerisindeyim. Kan bağışının insan hayatındaki en önemli sosyal dayanışma örneklerinden biri olduğuna inanıyorum. Kızılay bu noktada bunu en iyi yapan kurumlardan bir tanesi. Verilen madalyayı dayanışmanın bir sembolü olarak görmekteyim" şeklinde konuştu.