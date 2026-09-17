Tunceli\'de 39. Ahilik Haftası protokol ve esnafın katılımıyla kutlandı

Tunceli'de 39. Ahilik Haftası Ticaret İl Müdürlüğü ev sahipliğinde kutlandı.

Tunceli'de, 39. Ahilik Haftası kutlama programları kapsamında il protokolü ve çok sayıda esnaf, Ticaret İl Müdürlüğü'nde düzenlenen programda bir araya geldi. Ahilik kültürünün geçmişten günümüze taşıdığı değerlerin ele alındığı programda, esnaf ve sanatkarların yanı sıra toplumun tüm kesimlerinin ahlak, vicdan, dürüstlük ve helal kazanç anlayışıyla hareket etmesinin önemine dikkat çekildi. Programda ahiliğin yalnızca ticari hayatı düzenleyen bir anlayış olmadığı, aynı zamanda iyi insan ve güçlü bir toplum oluşturmanın temel değerlerinden biri olduğu vurgulandı.

"Biz ahlak arıyoruz, ahlaklı insanlar arıyoruz"

Tunceli Valisi Şefik Aygöl, "İlk önce eğitim, sonra öğretim. Bizim önce iyi insana ihtiyacımız var. İyi insan yetiştirmemiz lazım. Ardından onların oluşturduğu iyi hekimler, iyi veteriner hekimler, iyi iş adamları yetişecektir. Bizim şu anda aradığımız ahilik dediğimiz husus tamamıyla bu. Biz ahlak arıyoruz, ahlaklı insanlar arıyoruz. Kazandığı, gerekenden fazla geldiğinde 'bu benim hakkım değil' diyebileni arıyoruz aslında. Fırsatçılıktan kaçmamız gerekiyor. Hepimizin aradığı ahlaklı insanlar. Esnaf ve sanatkarlar üzerine konuşuyoruz ama bu memur için de iş adamı için de, herkes için geçerli. İnsanoğlu ilk önce ahlakı kazanmalı. Önce ahlaklı olmalı, ondan sonra çözülmeyecek bir problem kalmıyor. Atalarımız bize 'önce kapınızın önünü temizleyin, şehir temiz olur zaten' öğretisi gibi. Her kapının önü kirliyse, bunu belediye personeli tek başına temizleyemez. Her gün temizlik yapsalar dahi o şehir temiz kalmaz. Bunların hepsini birleştirdiğimizde aynı sonuca geliyoruz. Ahlak, helal, haram, kendi kapının önünü temizlemek, eğitim gibi hususların hepsi aynı kapıya çıkıyor. Ahilik kültürünün bu memlekette yok olmaması, ahlakın varlığının en üst düzeyde devam etmesi dileklerimle 39. Ahilik Haftanızı kutluyorum" dedi.