Tunceli\'de 680 Engelli ve Yaşlıya Temizlik Hizmeti

Vefa projesi kapsamında Tunceli'de 680 yaşlı ve engelli vatandaşın evinde temizlik hizmeti veriliyor.

Tunceli İli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından yürütülen Vefa (Yaşlı Evde Bakım) projesi kapsamında kent genelinde 680 yaşlı ve engelli vatandaşa evde temizlik hizmeti sunuluyor. Proje kapsamında oluşturulan ekipler, belirlenen program dahilinde vatandaşların evlerine giderek temizlik çalışmalarını gerçekleştiriyor. Hizmetten yararlanan vatandaşların yaşam alanlarında hijyen şartlarının sağlanmasına yönelik çalışmalar düzenli olarak sürdürülüyor. - TUNCELİ