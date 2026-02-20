Tunceli'de 7 Konut Tahliye Edildi - Son Dakika
Tunceli'de 7 Konut Tahliye Edildi

Tunceli\'de 7 Konut Tahliye Edildi
20.02.2026 18:19
Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde zemin hareketliliği nedeniyle 7 konut güvenlik amacıyla tahliye edildi.

Tunceli Valiliği, afete maruz alan içerisinde bulunan 19 konuttan 7'sinin can güvenliği gerekçesiyle tahliye edildiğini açıkladı.

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesine bağlı Toratlı köyünde devam eden zemin hareketliliği nedeniyle Afete Maruz Bölge sınırları içinde yer alan 19 konuttan 7'si tedbir amaçlı boşaltıldı. Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, tahliyelerin vatandaşların can güvenliğini sağlamak amacıyla gerçekleştirildiği, diğer 12 konutla ilgili teknik incelemelerin sürdüğü ve sürecin titizlikle takip edildiği bildirildi.

"Hareketlilik, önceki yıllara kıyasla daha belirgin hale gelmiştir"

Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Son günlerde bazı basın ve sosyal medya mecralarında, Çemişgezek ilçemize bağlı Toratlı Köyü'nde yaşandığı ifade edilen zemin hareketlerine ilişkin kamuoyuna açıklama yapılması gereği hasıl olmuştur. Söz konusu alan, 1959 yılından bu yana heyelan afetine maruz bölge olup, 1967 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile resmi olarak Afete Maruz Bölge ilan edilmiştir. O tarih itibariyle talep eden afetzede vatandaşlarımıza da Evini Yapana Yardım (EYY) yöntemi ile konut inşa edilmiştir. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğümüz tarafından saha uzun yıllardır düzenli olarak izlenmektedir. En son 2024 ve 2025 yıllarında yeniden gözlem ve teknik incelemeler gerçekleştirilmiş; alanda toprak hareketliliğinin devam ettiği tespit edilmiştir. Bu kapsamda 2025 yılı Temmuz ayında afete maruz alan sınırlarının netleştirilmesi için sayısallaştırma çalışması yapılmış ve parsel bazlı olarak tescil edilmek üzere AFAD Başkanlığına gönderilmiştir. Bölgede gözlemlenen zemin hareketliliği yeni bir durum değildir, kurumlarımızca da köylülerce de uzun yıllardır bilinmektedir. Alanın jeolojik yapısından kaynaklanan ve her yıl belirli düzeylerde devam eden doğal bir süreç söz konusudur. Ancak bu yıl yağışların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle hareketlilik, önceki yıllara kıyasla daha belirgin hale gelmiştir. Halihazırda Afete Maruz Bölge sınırları içerisinde bulunan 19 konuttan 7 tanesi vatandaşlarımızın can güvenliğini teminen ve tedbir amaçlı güvenlik altına alınarak derhal boşaltılmıştır. Diğer 12 konut için vatandaşlarımızı mağdur etmemek ancak can güvenliklerini de riske atmamak amacıyla alanda teknik ekiplerce çalışılmıştır. Valiliğimize sunulacak teknik rapora istinaden gerekli önlemler alınacaktır. Boşaltılan konutlara yeniden yerleşim olmaması için gerekli güvenlik önlemleri de alınmıştır. Süreç, Valiliğimiz koordinasyonunda İlçe Kaymakamlığımız ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Ekiplerimiz tarafından yakinen ve titizlikle takip edilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi. - TUNCELİ

